ターナー＆タウンゼント株式会社（東京都港区）は、台湾が2026年に向けて力強い経済成長局面に入る一方で、構造的な制約が顕在化しつつあるとの市場分析を発表しました。台湾経済は、世界有数のAIおよび半導体製造拠点としての地位を背景に、近年で最も力強い成長サイクルの一つを迎えています。

台湾政府は2025年の実質GDP成長率を約7.37％と見込んでおり、これは約15年ぶりの高水準です。この成長は、先端半導体需要の持続、デジタルインフラへの投資拡大、そして投資家心理の改善に支えられています。台湾はアジアの中でも際立った成長を遂げるだけでなく、世界のイノベーションの方向性に対しても大きな影響力を持ち続けています。一方で、急速な発展は複数の構造的課題を同時に浮き彫りにしています。生産能力の逼迫、新台湾ドル高による非ハイテク産業への圧力、半導体分野への依存度上昇などが挙げられます。こうした状況を受け、バイオテクノロジー、再生可能エネルギー、中小企業主導のイノベーションといった分野への経済多角化も重要なテーマとなっています。 また建設市場は、成長と制約が同時に進行する状況を象徴しています。先端製造施設、AIデータセンター、都市再開発を中心に旺盛な需要が続く一方、機械・電気・配管（MEP）工事を担う専門企業の多くは限界に近い稼働状態にあり、入札競争の低下やコスト上昇が続いています。特に高度な技術仕様や短い工期が求められる案件では、施工能力の確保が大きな課題となっています。 台湾における最も深刻な制約要因は労働力不足です。外国人労働者受け入れに関する規制が厳格なままであることから、熟練・準熟練の双方で人材不足が慢性化しています。MEP関連職種や専門技術者の不足は、生産性の低下や工期・コスト見通しの不透明化を招いており、企業は人材リスクを前提とした事業計画を迫られています。さらに、高仕様の電気・機械設備や半導体向け資材をめぐるサプライチェーンへの圧力も依然として高水準です。気候変動、エネルギー市場の変動、地政学的緊張といった世界的要因が重なり、企業は調達先の分散化や長期契約、早期調達の重要性を一段と強く認識しています。加えて、環境・社会・ガバナンス（ESG）への対応は、台湾市場における競争力の前提条件となりつつあります。台湾は2050年カーボンニュートラル達成を掲げ、2025年以降は全上場企業に対してESG情報開示を義務付けています。低炭素設計、資材由来炭素の管理、透明性の高いサステナビリティ報告への需要は、今後も拡大が見込まれます。台湾市場で持続的な成功を収めるためには、施工能力や人材の早期確保、サプライチェーンの強靭化、ESGを組み込んだ初期計画、そして信頼性の高い長期的パートナーシップの構築が不可欠です。供給制約が続く環境下では、迅速な意思決定と戦略的行動を取れる組織こそが、明確な競争優位を確立していくことになるでしょう。

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ターナー＆タウンゼント株式会社について

ターナー＆タウンゼントは、60カ国以上に22,000人以上の従業員を擁するグローバルな建設マネジメント企業です。不動産、インフラ、エネルギー、天然資源分野のクライアントと連携し、世界中の市場において、大規模プログラム、プロジェクト、コストおよびコマーシャルマネジメント、ネットゼロおよびデジタルソリューションを専門としています。当社のウェブサイトはこちらをご覧ください

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