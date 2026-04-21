「おれんじハウス そだちとケア診療所横浜」院長・星野陸夫医師が医療的ケア児の公開フォーラムに登壇、支援の現状と繋ぎ直しを考える

特定非営利活動法人おれんじハウス

認定NPO法人おれんじハウス（所在地：横浜市、理事長：中陳亮太、以下 当法人）は、2026年5月17日（日）に開催される一般社団法人ソレデイイノダ主催の公開フォーラム「今のその先へ ～医療的ケアが必要なこどもが地域で生きるということ～」に、2026年6月開設予定の「おれんじハウスそだちとケア診療所横浜」の院長、星野陸夫医師がパネリストとして登壇することをお知らせします。

当法人では、医療的ケア児とその家族の地域での暮らしを支えるため、分断されがちな支援をつなぎ直すさまざまな取り組みを進めております。今回のフォーラムは、そうした現場の実践をもとに対話を深める場として、大きな意義があると考えています。



公開フォーラム「今のその先へ」主催者による開催案内ページ(https://soledeiinoda.com/%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/)

フォーラム概要

開催趣旨：医療的ケア児が大人になる地域で語り合う

本フォーラムは、医療的ケアを必要とする子どもたちが地域で暮らし続けるために必要な視点を、本人、家族、医療、福祉、教育など多様な立場から考える公開企画です。

医療的ケアを要する子どもたちが住み慣れた地域で暮らしていく現在地はどこなのか。

本人、家族、医療、福祉、教育、それぞれの立場を超えて、「地域で生きる」ことの本質を語り合います。

医療的関与が不可欠かつ多様である人が自分らしく生きるために、18歳以降の居場所について既定の枠を超え、「ソレデイイノダ」と言い合える人や物やことの広がりを目指します。

※主催者案内ページより

実施要項

日時： 2026年5月17日(日) 13:00-16:00 (開場 12:30)

会場： 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール ラポールシアター

参加費： 無料（要事前申し込み）

主催： 一般社団法人ソレデイイノダ

プログラム

基調講演： 衆議院議員 野田聖子氏

登壇： 横浜市立特別支援学校高等部学生、後藤淳子（一般社団法人ソレデイイノダ）

パネルディスカッション：

関水好子氏（レスパイト・ケアサービス萌）

成田裕子氏（フュージョンコムかながわ・県肢教）

妹尾雅史氏（訪問の家朋）

星野陸夫医師（おれんじハウスそだちとケア診療所横浜）

申し込みフォーム： https://x.gd/beyoundnow

パネリスト参画の背景

おれんじハウスの歩み：制度の隙間を埋める13年の実践

当法人は、2013年の設立以来、医療的ケア児と家族が直面する「制度の隙間」に向き合ってきました。既存制度では受け止めきれない課題に対して、現場での実践を通じて必要な支援を形にし、地域や保護者の皆さまとともに取り組みを重ねています。

取り組みの例

- 多職種連携によるインクルーシブ保育：横浜市医療的ケア児サポート保育園認定の保育園を複数運営。看護師と保育士が日常的に連携し、重症心身障害児や医療的ケア児が、地域のこどもたちと共に育つ環境づくりを進めています。- 0歳から18歳、その先までを見据えた地域の支援モデルづくり：横浜市初となる居宅訪問型の児童発達支援や、放課後等デイサービス、医療的ケア児の24時間365日の訪問看護などを通じ、成長ステージによって分断されがちな支援を、家族の暮らしの視点から繋ぎ続けてきました。2026年4月には、医療・保育・療育・地域との接続点としての機能を持つ「おれんじハウス そだちとケアベース」を横浜市に2拠点開設しています。- インクルーシブ親子キャンプなどの開催：医療的ケアを理由に外出やレジャーをあきらめがちだった家族に向けて、看護師や保育士が同行するインクルーシブ親子キャンプを継続開催しています。その他にも、さまざまな子どもたちと家族が参加できるイベントを企画・運営しています。

参考：「おれんじハウスのストーリー」https://orangebaby.org/story/

「おれんじハウス そだちとケア診療所横浜」院長 星野陸夫医師について

当法人は2026年6月に「そだちとケアベース二俣川」内に開設する「おれんじハウス そだちとケア診療所横浜」 の院長として、星野陸夫医師を迎えます。

星野医師は神奈川県立こども医療センターでの取り組みをはじめ、医療的ケア児とその家族を支える活動を長年、最前線で担ってきました。

今回の星野医師のフォーラム登壇は、同氏のこれまでの歩みと当法人の活動の接続点として意義があり、医療的ケア児への18歳以降も含めた地域支援のあり方を広く共有する機会になると考えています。

星野陸夫 プロフィール

1986年に北里大学医学部を卒業後、1987年に北里大学病院小児科へ入職。1992年に神奈川県立こども医療センター新生児科に入職し、新生児科医長をはじめ、地域連携・家族支援局局長、地域医療連携室長、成人移行期支援センター長などを歴任した。2026年よりおれんじハウスそだちとケア診療所横浜 院長。

所属学会は、日本小児科学会、日本周産期新生児学会、日本新生児成育医学会、日本小児在宅医学会。主な活動として、神奈川県小児等在宅医療連携拠点事業、神奈川県医療的ケア児支援センターアドバイザリー事業、神奈川県児童福祉審議会権利擁護部会委員などに携わっている。

おれんじハウス そだちとケア診療所横浜

所在地：神奈川県横浜市旭区二俣川2-47-3（おれんじハウスそだちとケアベース 二俣川 内）

アクセス：相鉄線「二俣川駅」徒歩2分

参考：「『おれんじハウス そだちとケアベース』内覧・交流会を開催 保育・医療・発達支援がつながる2拠点の全体像を公開」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000175301.html

子どもたちと家族を支えていく地域インフラの構築へ向けて

当法人は今後も、医療的ケア児とその家族が地域で孤立することなく、年齢や制度の切り替わりを超えて支え合える環境づくりに取り組んでまいります。医療的ケアの有無にかかわらず、一人ひとりが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、対話と実践を重ねていきます。

認定NPO法人おれんじハウスについて

事業内容：規模認可保育事業、企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業、産前産後ヘルパー／養育支援ヘルパー事業、小児専門訪問看護ステーション事業、保育園看護師支援事業、児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業

理事長：中陳 亮太

所在地：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-19 グレイス横浜ポートシティ1階

設立：2013年4月1日

HP：https://orangebaby.org