JAXA宇宙飛行士 金井宣茂さん講演会「挑み続ける力で、宇宙へ」

株式会社 浜学園

学習塾の浜学園（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：竹森勝俊）は、2026年5月17日（日）にJAXA宇宙飛行士 金井宣茂さんによる講演会を開催いたします。



浜学園は「最上の学びで、社会の伸びしろに挑む力を育てる」というミッションのもと、日々の学びを通じて、生徒一人ひとりの可能性を引き出す教育に取り組んでおります。その学びは、将来にわたって挑戦し続ける力につながるものと考えております。



本講演会は、小学校高学年以上を対象に、宇宙飛行士の方の実体験に触れることで、学ぶ意味や挑戦する価値を実感してもらうことを目的として企画いたしました。

日頃なかなか接することのできない宇宙飛行士の方の講演を通じて、子どもたちが自らの可能性を広げ、将来に向けて前向きに取り組むきっかけとなればと期待しております。



■登壇者プロフィール

提供：JAXA／NASA

金井宣茂さん

1976年東京都生まれ。宇宙飛行士・医師。

防衛医科大学校卒業後、海上自衛隊にて外科医師・潜水医官として勤務し、2009年に宇宙飛行士候補者に選抜。

2017年から約6か月間、国際宇宙ステーション（ISS）に滞在し、フライトエンジニアとして科学・医学実験や船外活動などに従事。



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■実施日 ５月17日 (日) 13:00～14:10

■場所 浜学園西宮本部・1Fホール (兵庫県西宮市南昭和町3番24号）

※ 大阪・梅田より阪急神戸線特急にて「西宮北口」駅まで約12分、 駅から徒歩1～2分

■ハイブリッド開催（西宮会場＋オンライン配信）※当日のアーカイブ配信はありません。

■参加費 無料

■対象 小学校高学年以上（保護者の方も申し込みできます）

■申込方法 浜学園ホームページからお申込みください。

https://www.hamagakuen.co.jp/events/info_session/31917/

締め切り：2026年5月15日（金）17:00

※定員になり次第、申し込み締め切り。



※飛行士の急な業務の都合等やむを得ない理由により講演日が変更、もしくは講演自体がキャンセルとなる可能性があります。



【株式会社浜学園について】

本社：兵庫県西宮市南昭和町3-24

設立：1959年4月

代表者：代表取締役社長 竹森勝俊

主な事業内容： 教育・塾事業、出版事業、他

https://www.hamagakuen.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社浜学園 ブランディング担当 村上、木村

Tel 0798-64-1965（平日10:00～18:00）