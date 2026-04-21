4月25日ジュビロ磐田ホームゲームイベントで当社ブースを出展

ヤマハスタジアムで開催、「FC岐阜〜磐田デー with ヤマハ発動機〜」ヤマハ発動機株式会社は、4月25日(土)に開催される「明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節・ジュビロ磐田vs FC岐阜*1」において、試合会場のヤマハスタジアムで行われるホームゲームイベント「磐田デー with ヤマハ発動機」に出展します。当社の製品、技術などの取り組みを紹介するブースを設置し、午前９時から同試合キックオフの13時まで展示を行います。試合観戦で会場へご来場の際は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。











また当日は磐田市による「ジュビロ磐田ホームゲーム小学生一斉観戦」も実施されます。2011年から開催し2026年で15回目の開催となる同取り組みは、ジュビロ磐田のホームタウンで市内の子供たちに試合を観戦してもらうことで、スポーツへの関心や地元チームへの愛着、ふるさとへの誇りなどを育んでもらうことを狙いに開催されています。対象は磐田市内の5,6年生で、昨年は約３千人の子供たちが試合を観戦しました。当社は磐田市を拠点とする企業として、今後もこのような機会を通じ、地元の皆さまとのつながりを一層強化し、地域社会の発展に貢献してまいります。*1試合情報：FC岐阜／磐田デーwithヤマハ発動機(13時試合開始)＜出展ブースのご紹介＞〜製品・技術関連〜■小型浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム(YCW)」「水から生まれる地域との絆」をテーマに、当社海外市場開拓事業部がこれまで主に新興国の村落に導入を行ってきたYCWに関連した展示を行います。【ブース内容】・YCWの活動紹介、パネル、ジオラマ、水の重さ体験など・磐田市かぶと塚公園のYCWに関する紹介パネル・静岡ブルーレヴズと行っている社会貢献活動「Blue Ties」*2のご紹介※Blue Ties活動ではアフリカへスポーツ用品を寄付する取り組みを行っており、当日はジュビロ磐田と連携し来場者の皆さまから寄付品を募るブースも設置します。ご提供いただけるウェア、スニーカー、用具などがございましたらご来場時ぜひ当社ブースまでお持ちください*2 当社の海外市場開拓事業部(OMDO)は、新興国へのスポーツ用品寄贈を静岡ブルーレヴズ（当時ヤマハ発動機ジュビロ）と2019年から始め、2023年正式に社会貢献活動「Blue Ties」として名称を付け、活動を始めました。同活動を通じ、ラグビーリーグワンのゲームの来場者の方々からこれまでに寄付頂いたスポーツ用品の点数は1,500点以上に上ります。

Blue Ties活動の出展イメージ(撮影は2026年3月28日、コベルコ神戸スティーラーズ戦会場のIAIスタジアム日本平)











■フォーミュラ E電動カーレースの最高峰「ABB FIAフォーミュラE世界選手権*3」で、当社がチーム参戦をしている「Lola Yamaha ABT Formula E Team」 の紹介を行います。【ブース内容】・フォーミュラEの2024/2025シーズンで使われた電動レースカー「Lola T001」の車両部品「ノーズコーン」の実物展示(展示品に触れることもできます)※車両自体の出展はありません・説明用モニター、フォーミュラE説明パネル・ブースでアンケートにご回答頂いた先着50名の方へ、チームグッズをプレゼントいたします。さらに、ご回答者の中からペア2組に「7/26 フォーミュラE 東京E-Prix」観戦チケットが当たる抽選も行います(当選者の方には弊社から後日ご連絡をお送りいたします)*3 ABB FIA Formula E World ChampionshipF1（フォーミュラ1世界選手権）やWEC（世界耐久選手権）、WRC（世界ラリー選手権）を主催するFIA（国際自動車連盟）が、2014年から開催しているバッテリー電気自動車のフォーミュラカーによるレースシリーズです。フォーミュラEやFE（エフイー）、E-Prix（イープリ）と略されます。

「Lola T001」のイメージ。車両先端にある三角形部分がノーズコーン

〜体験コーナー〜■「廃プラタイヤ＆エンジンでつくる あなただけのバイク」当社のバイクを製造する過程で出た廃材のプラスチックを再利用してできた「ミニタイヤ」と「ミニエンジン」を使い、ペーパークラフト製のバイクに色を塗って模型を作るワークショップを行います。所用時間：15分〜30分参加費用：無料対象年齢：小学生以上とその保護者(大人だけの参加も可）参加条件：未就学児は保護者同伴でご参加ください※先着順での受付となりますので、予定数(50セット)に達し次第終了■「バイクのエンジン始動体験」固定したバイクでお子さん自身がエンジンをかけ、音と振動を体感していただきます。バイクの安全な操作方法や交通ルールを教える当社の「親子バイク教室」を主催する部門による体験ブースです。(本イベントで走行は行いません）所用時間：約20分参加費用：無料対象年齢：小学生（１〜６年生）参加条件：運動靴と長ズボンの着用が必要です本件に関するお問合わせ先■小型浄水装置とBlue Ties 活動ヤマハ発動機株式会社 海外市場開拓事業部CWグループTEL：0538-37-1717■フォーミュラ EフォーミュラE 運営事務局fe.info@yamaha-motor.co.jp■体験ブースにつきましては当日会場で受付をお願いいたします関連リンク社会貢献活動「Blue Ties」についてヤマハクリーンウォーターシステムWEBサイトhttps://www.yamaha-motor.co.jp/cw/笑顔をつなぐ司令塔になりたい - 水×ラグビーhttps://www.youtube.com/watch?v=EsinxCeXYrkヤマハ発動機公式WEBサイト「フォーミュラＥチャレンジ」https://global.yamaha-motor.com/jp/race/formula_e/note「ヤマハ発動機 | “フォーミュラＥチャレンジ”の中の人だより」https://note-formula-e.yamaha-motor.co.jp/親子バイク教室https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra/kids-bike/