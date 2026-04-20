GPRS水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式メーター、電磁式メーター、超音波式メーター）・分析レポートを発表
2026年4月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「GPRS水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、GPRS水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
GPRS水道メーター市場に関する詳細な分析を提供しており、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを総合的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は109百万ドルとされ、2031年には143百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.0%であり、安定した成長が見込まれています。
本製品は無線通信技術を用いて水使用量を遠隔で取得する装置であり、検針作業の効率化と精度向上に寄与します。比較的高速な通信と長距離伝送が可能であり、複雑な環境下でも安定した運用が可能です。
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企業分析では、Lanry Instruments、Acorn Controls、Zhejiang Hualiliyuan、Hebei Juling Instrument、Shandong Xiangyang Electronic Technology、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Suntront、Viewshineなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。
通信性能、測定精度、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は製品性能の向上や技術改良を通じて差別化を図っています。また、コスト効率や運用の安定性も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では都市化やインフラ整備の進展により需要が増加しており、市場成長の中心となっています。
一方、欧州や北米ではスマートインフラの導入が市場を支えています。
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製品別では、機械式、電磁式、超音波式、その他に分類され、それぞれの用途や性能に応じた需要が分析されています。用途別では住宅、産業、商業分野に分けられ、特に産業および商業分野での需要が重要な役割を果たしています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として水資源管理の高度化やインフラ整備の進展が挙げられています。
一方で、より先進的な通信技術の普及により本製品の需要は一部で制約を受けています。それでも特定の用途では依然として需要が存在し、今後も一定の市場規模が維持されると考えられています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「GPRS水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、GPRS水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
GPRS水道メーター市場に関する詳細な分析を提供しており、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを総合的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は109百万ドルとされ、2031年には143百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.0%であり、安定した成長が見込まれています。
本製品は無線通信技術を用いて水使用量を遠隔で取得する装置であり、検針作業の効率化と精度向上に寄与します。比較的高速な通信と長距離伝送が可能であり、複雑な環境下でも安定した運用が可能です。
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企業分析では、Lanry Instruments、Acorn Controls、Zhejiang Hualiliyuan、Hebei Juling Instrument、Shandong Xiangyang Electronic Technology、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Suntront、Viewshineなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。
通信性能、測定精度、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は製品性能の向上や技術改良を通じて差別化を図っています。また、コスト効率や運用の安定性も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では都市化やインフラ整備の進展により需要が増加しており、市場成長の中心となっています。
一方、欧州や北米ではスマートインフラの導入が市場を支えています。
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製品別では、機械式、電磁式、超音波式、その他に分類され、それぞれの用途や性能に応じた需要が分析されています。用途別では住宅、産業、商業分野に分けられ、特に産業および商業分野での需要が重要な役割を果たしています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として水資源管理の高度化やインフラ整備の進展が挙げられています。
一方で、より先進的な通信技術の普及により本製品の需要は一部で制約を受けています。それでも特定の用途では依然として需要が存在し、今後も一定の市場規模が維持されると考えられています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。