HighUp Entertainmentより4月21日にデビューする、パク・イェウン、ヒキ、ティナ、アコ、イボン、ナ・ハウンからなる6人組ガールズグループUNCHILD(アンチャイルド)が、4月18日から20日にかけて、学校という身近な空間をUNCHILDならではのカラーで再解釈した「PUNK SCHOOL(パンクスクール)」の独創的なムードを持つ、デジタルデビューシングル『We Are UNCHILD(ウィー・アー・アンチャイルド)』のタイトル曲「UNCHILD」のミュージックビデオティザーを公開した。





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[写真 = HighUp Entertainment 提供]









クラシックなパンクを新しく感覚的なスタイルで再構築し、自由奔放でポジティブなエネルギーを余すことなく放出。常識を覆すユニークな発想で完成されたUNCHILD独自の世界観は、見るだけで圧倒的な解放感を放出。





ネオンカラーを活用した鮮やかな色彩コントラストと大胆な演出は、UNCHILDの突き抜けたエネルギーと相まって強烈なインパクトを残すと同時に、「We Are UNCHILD」と繰り返される中毒性のあるサビが、まもなく公開されるデビューステージへの期待を予感させる。





また、ガレージ感あふれるサウンドが際立つエレクトロニック・ポップのデビュー曲「UNCHILD」には、“恐れというハードルも軽やかに飛び越え、新たな冒険へ進む”という堂々としたメッセージを込めており、荒々しいエレキギターリフとサイケデリックな電子サウンドが融合し、UNCHILDならではの強烈な出発点が描き出されている。





さらに、これまでに多くのK-POPアーティストと協業し、トレンドを創出してきた振付師RENAN、BABY ZOO、ROOTがデビュー曲「UNCHILD」の振付ディレクションを担当し、UNCHILDというチームのアイデンティティを最大化したパフォーマンスを完成。メンバーもハイライトであるダンスブレイクの振付に参加しており、ステージの完成度の高さにも注目が集まりそうだ。





“平凡さを覆す”という意味を持つ接頭辞「UN-」と、いかなる基準にも縛られない存在を意味する「CHILD(PERSON)」を組み合わせたグループ名を持つUNCHILDは、ダンスの神童として早くから注目を集めてきたナ・ハウンをはじめ、「I-LAND2」出身のパク・イェウン、ヒキ、ティナ、アコ、イボンといった多彩な経歴を持つ実力派メンバーが集結し、破格的かつ独創的なパフォーマンスを披露することが期待されている。





UNCHILDのデジタルデビューシングル『We Are UNCHILD』は、21日午後6時より各種音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。









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