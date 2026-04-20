カニ市場：種類、カテゴリー、形態、流通チャネル、最終用途別―2026-2032年の世界市場予測
カニ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.32%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、カニ市場調査レポートを発行・販売します。
「カニレポート」では世界のカニのバリューチェーンと商業的意思決定を再定義する、現代の促進要因と戦略的圧力に関する簡潔な概要を言及するほか、最近の米国の関税措置が、カニのサプライチェーン全体において調達リスクを増幅させ、調達体制の再構築を促し、商業的対応を再構築している経緯を分析します。
世界のカニ市場規模は、2025年に114億5,000万米ドルと評価され、2026年の119億1,000万米ドルから2032年には154億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988227-crab-market-by-type-category-form-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 カニ市場：タイプ別
第9章 カニ市場：カテゴリー別
第10章 カニ市場：形態別
第11章 カニ市場：流通チャネル別
第12章 カニ市場：最終用途別
第13章 カニ市場：地域別
第14章 カニ市場：グループ別
第15章 カニ市場：国別
第16章 米国カニ市場
第17章 中国カニ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・カニ産業における持続可能性の要件はどのように変化していますか？
サステナビリティへの配慮は、マーケティング上の差別化要因から調達における前提条件へと移行し、トレーサビリティシステム、責任ある漁獲の認証、およびより透明性の高いサプライヤーの慣行への投資を促進しています。
・米国の関税措置はカニのサプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
関税は、調達、価格設定、在庫管理戦略の見直しを促し、調達先の多様化の再検討や長期契約の交渉を促しています。
・カニ市場のセグメンテーション分析ではどのような要素が考慮されていますか？
種別、製品カテゴリー、形態、流通チャネル、最終用途ごとに異なる機会とリスクが明らかにされ、それに対応した戦略が必要です。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「カニレポート」では世界のカニのバリューチェーンと商業的意思決定を再定義する、現代の促進要因と戦略的圧力に関する簡潔な概要を言及するほか、最近の米国の関税措置が、カニのサプライチェーン全体において調達リスクを増幅させ、調達体制の再構築を促し、商業的対応を再構築している経緯を分析します。
世界のカニ市場規模は、2025年に114億5,000万米ドルと評価され、2026年の119億1,000万米ドルから2032年には154億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 カニ市場：タイプ別
第9章 カニ市場：カテゴリー別
第10章 カニ市場：形態別
第11章 カニ市場：流通チャネル別
第12章 カニ市場：最終用途別
第13章 カニ市場：地域別
第14章 カニ市場：グループ別
第15章 カニ市場：国別
第16章 米国カニ市場
第17章 中国カニ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・カニ産業における持続可能性の要件はどのように変化していますか？
サステナビリティへの配慮は、マーケティング上の差別化要因から調達における前提条件へと移行し、トレーサビリティシステム、責任ある漁獲の認証、およびより透明性の高いサプライヤーの慣行への投資を促進しています。
・米国の関税措置はカニのサプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
関税は、調達、価格設定、在庫管理戦略の見直しを促し、調達先の多様化の再検討や長期契約の交渉を促しています。
・カニ市場のセグメンテーション分析ではどのような要素が考慮されていますか？
種別、製品カテゴリー、形態、流通チャネル、最終用途ごとに異なる機会とリスクが明らかにされ、それに対応した戦略が必要です。
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創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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