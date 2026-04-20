家族や仲間と楽しむひとときに PLANTオリジナルBBQメニュー予約開始
株式会社PLANT(本社：福井県坂井市、代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、ご家庭で手軽に本格バーベキューが楽しめるよう、4月21日(火)よりPLANTオリジナルBBQメニューの予約を開始いたします。
BBQやろっさ！
“プルコギ”“にんにくマシマシ鉄板焼き”は今年から新規で販売する商品となります。
直近の店頭販売においても好評をいただいている手間なし・下ごしらえ済の「味付き肉」シリーズや、見た目にもインパクトのある「マグナムステーキ」など、BBQシーンで活躍する食材を各種取り揃えております。
行楽シーズンを迎え、ご家族や友人とBBQを楽しむ機会が増える中、あらかじめご予約いただくことで、必要な食材を確実にお受け取りいただけるほか、混雑が予想される時期においても、計画的にBBQの準備を進めていただけます。
ご自宅の庭でも、公園でも、キャンプ場でも――
さまざまなシーンで活躍するPLANTのオリジナルBBQメニューが、食卓に楽しさとおいしさをお届けします。
PLANTは今後も、季節に応じた食の提案を通じて、お客様の暮らしに寄り添った商品・サービスの提供に努めてまいります。
■ご注文は店頭またはホームページから
https://www.plant-co.jp/net_order.html#bbq
■PLANTのオリジナルBBQの注文メニュー表
PLANTオリジナルBBQメニュー(1)
PLANTオリジナルBBQメニュー(2)
※掲載されている商品は予告なく変更される場合がございます
＜会社概要＞
社名 ： 株式会社PLANT
本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1
代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二
設立 ： 昭和57年(1982年)1月
資本金 ： 1,425百万円
上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)
事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う
スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています
(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、
島根県
URL ： https://www.plant-co.jp/