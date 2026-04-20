株式会社PLANT(本社：福井県坂井市、代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、ご家庭で手軽に本格バーベキューが楽しめるよう、4月21日(火)よりPLANTオリジナルBBQメニューの予約を開始いたします。





BBQやろっさ！





“プルコギ”“にんにくマシマシ鉄板焼き”は今年から新規で販売する商品となります。

直近の店頭販売においても好評をいただいている手間なし・下ごしらえ済の「味付き肉」シリーズや、見た目にもインパクトのある「マグナムステーキ」など、BBQシーンで活躍する食材を各種取り揃えております。





行楽シーズンを迎え、ご家族や友人とBBQを楽しむ機会が増える中、あらかじめご予約いただくことで、必要な食材を確実にお受け取りいただけるほか、混雑が予想される時期においても、計画的にBBQの準備を進めていただけます。





ご自宅の庭でも、公園でも、キャンプ場でも――

さまざまなシーンで活躍するPLANTのオリジナルBBQメニューが、食卓に楽しさとおいしさをお届けします。





PLANTは今後も、季節に応じた食の提案を通じて、お客様の暮らしに寄り添った商品・サービスの提供に努めてまいります。









■ご注文は店頭またはホームページから

https://www.plant-co.jp/net_order.html#bbq









■PLANTのオリジナルBBQの注文メニュー表

PLANTオリジナルBBQメニュー(1)

PLANTオリジナルBBQメニュー(2)





※掲載されている商品は予告なく変更される場合がございます









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/