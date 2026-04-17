monoAI technology、文科省「DXハイスクール」採択校・育英高等学校の成果をFortnite上に公開。生徒制作のメタバース空間を実装する「高度教育モデル」を確立。

monoAI technology株式会社

monoAI technology株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：本城 嘉太郎、東証グロース市場：証券コード5240、以下「当社」）は、文部科学省が進める「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」の一環として、学校法人 武井育英会 育英高等学校（所在地：兵庫県神戸市、以下「育英高等学校」）において実施してきた、1年間にわたるXR制作授業の2025年度最終成果を公開いたしました。

本プロジェクトの集大成として、生徒たちがプロ仕様の3DCGソフト「Maya」を用いて制作した3Dモデルを、世界的なオンラインゲーム「Fortnite（フォートナイト）」上に実装し、メタバース校舎として一般公開いたしました。

導入背景

育英高等学校では、将来の社会で不可欠となる高度なICTスキルの習得を目指し、DXハイスクール補助金を活用した先端教育に取り組んでいます。当社は、2025年度を通じてゲーミングPCの導入支援から、3DCG制作ソフトウェア「Maya」を用いたモデリング授業の講師派遣、カリキュラム運営までを一貫してサポートしてまいりました。

今回の取り組みは、単なるスキルの習得に留まらず、自分たちが通う校舎をデジタル空間に再現し、それを「社会に公開する」という実戦的なプロセスを通じて、生徒の創造性とデジタルスキルを養うことを目的としています。

Fortnite版「育英高等学校メタバース校舎」の公開

2025年3月末、1年間の授業を通じて生徒たちが作り上げた校舎の3Dモデルを、当社のメタバース開発支援サービス「monoNITE(※1)」の技術を活用し、「Fortnite」内の空間に実装・公開いたしました。Mayaを駆使することで、実物の校舎に極めて近い、高精細なメタバース空間を実現しています。

（左：実際の校舎写真 ／ 右：生徒がMayaで制作したFortnite上の空間）

校舎前面 実物の校舎と、Mayaで再現されたメタバース空間の対比

階段エリア 複雑な構造の階段も、ポリゴンを使って忠実にモデリング

体育館周辺 植栽など、校舎を取り巻く環境まで再現

空間概要

Fortniteをインストール後、島コード入力画面にて以下のコードを入力することで世界中から誰でもアクセスが可能です。

島コード： 0810-5823-8670



本空間は、遠方の受験生や保護者がいつでも学校の雰囲気や施設を体験できる「バーチャルオープンキャンパス」等のPR拠点として活用されます。高校生自らが母校の魅力をメタバースで発信するという、新しい形の学校広報を実現します。

monoAI technologyによる教育支援の強み

当社は、自社開発のメタバースプラットフォーム「XR CLOUD」や、フォートナイト上での空間制作に特化した「monoNITE」を通じて、教育機関のDX化を支援しています。専門のクリエイターが講師を務めることで、業界標準のツール（Maya等）を用いた本格的なクリエイティブ教育を提供し、DXハイスクールが目指す「デジタル高度人材の育成」に寄与してまいります。

■※1 monoNITE

「monoNITE」は、お客様の目的に応じた最適なプラットフォーム（Fortnite, VRChat, Roblox等）を選定し、独自のメタバース空間を制作・運用するスタジオです。

単なる空間制作にとどまらず、没入感のあるゲーム要素を取り入れ、利用者が夢中になるコンテンツを通じて、お客様のブランドやメッセージを効果的に伝える新たな顧客体験を創造します。

これまでの制作実績やプロジェクト事例、各プラットフォームの特長について詳しくご紹介した資料を配布中です。

ぜひ、下記リンクよりご覧ください。

サービスサイト：https://monoai.co.jp/mononite

■会社概要

【monoAI technology株式会社】

社名：monoAI technology株式会社（モノアイテクノロジー）

代表者：代表取締役社長 本城 嘉太郎

設立：2013年1月

事業内容：XR事業

証券コード：5240（東証グロース市場上場）

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番2号 渋谷サクラステージ セントラルビル15F

HP：https://monoai.co.jp/