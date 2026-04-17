一般社団法人日本フレスコボール協会が、5月に開催される『フレスコボールJBG®Fオダイバカップ2026』において、沖縄発の令和歌謡グループ「チャカランド」と公式タイアップし、関連コンテンツの提供を開始すると発表しました。



本大会は、国内で普及が進む多様なビーチ・マリンスポーツが集結する祭典『ジャパンビーチゲームズ®おだいば2026』の一環として開催されます。前年度に3.8万人を動員した同イベントは、都市型ビーチで競技を行える貴重な舞台として注目を集めています。今回、SNS総再生数1200万回を超える実績を持つ「チャカランド」とコラボレーションすることで、スポーツと音楽の融合による新たな魅力の創出が期待されます。







フレスコボールは、向かい合う2人が協力してラリーを続けるブラジル発祥の競技で、「思いやりのスポーツ」とされています。日本国内での普及を目指す同協会は、公式戦の熱気とともに無料体験会を実施し、より多くの人々に競技の楽しさを伝えることを目的と説明しています。世界的なルール統一に向けた動きも進んでおり、今後国内外でのさらなる発展が見込まれます。







5月5日にはメインステージにて「チャカランド」による特別ライブも予定されており、ゴールデンウィークのお台場を盛り上げる多彩なコンテンツが展開されます。





「フレスコボールJBG®Fオダイバカップ2026」の概要

・イベント名：フレスコボールJBG®Fオダイバカップ2026

・開催日時：2026年5月3日(日)、4日(月祝)

・無料体験会：2026年5月5日(火祝)

・開催場所：東京都港区 お台場海浜公園おだいばビーチ

・関連URL：

https://jbgf.jp/odaiba2026/

・主な特徴：

・『ジャパンビーチゲームズ®おだいば2026』内で開催されるフレスコボール公式戦。

・沖縄発の令和歌謡グループ「チャカランド」との公式タイアップを実施。

・5月5日にメインステージで「チャカランド」の特別ライブを開催。

・協力してラリーを続けるスポーツの魅力を伝える無料体験会を用意。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。