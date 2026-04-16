別府ロープウェイは、今年のゴールデンウィーク、夏休み、連休を中心とした休日期間に夜間営業を実施いたします。ぜひこの機会に、星空を眺めながらの散策や、別府湾を望む美しい「１,０００万ドルの夜景」をお楽しみください。

詳細は別紙のとおりです。





＜別府湾方面展望所から見た別府の夜景＞ ＜鶴見岳よりの別府・大分方面の夜景＞





＜別府湾展望所＞ ＜山上駅・ミヤマキリシマ時期の展望＞





別紙

1．実施日

５月２日（土）、３日(日)、４日(月)、５日(火)、

７月１８日(土)、１９日(日)、２５日(土)、

８月１日(土)、８日(土)、１５日(土)、２２日(土)、２９日(土)、

９月１９日(土)、２０日（日）、２１日（月）、２２日(火)、

１０月１０日(土)、１１日(日)

※最終便の発車時刻は、上り便２０時００分、下り便２０時３０分となります。

天候によっては、夜間営業を中止する場合がございます。

１７時３０分以降は３０分間隔で運行いたしますが、多客時には増便します。

２．運賃（通常営業と同額）

往復運賃／シニア（７０才以上） １，７００円

大人（中学生以上） １，８００円

小人（４歳以上・小学生まで） ９００円

【別府ロープウェイ概要】

別府ロープウェイは、阿蘇くじゅう国立公園・鶴見岳（ 標高１,３７５ｍ ）の山上まで、約 １０分でご案内する九州最大級のロープウェイです。山上各所からは別府市内、四国地方や中国地方、由布岳やくじゅう連山がそれぞれ一望できます。四季折々の景観をお楽しみいただきながら、山上の遊歩道を散策することができます。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

URL：https://www.beppu-ropeway.co.jp

以 上











