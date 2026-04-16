株式会社システムコンシェルジュ(東京都千代田区、代表取締役：飯田 健夫)は、株式会社阪急交通社(大阪市北区、代表取締役社長：酒井 淳)が全社で利用するワークフローとして「MAJOR FLOW(メジャーフロー)」を導入したことをお知らせします。









【導入の背景】

従来のワークフローシステムには複数の問題点がありました。一般企業向けに設計されていたため、旅行業界特有の申請フォームや複雑な承認プロセスをカバーできず、多くの業務が紙の申請書に依存していました。また、既存システムのインターフェースが古く、モバイル利用に対応していないため、承認者が不在の場合には稟議が滞るなど業務効率の低下が深刻でした。









【MAJOR FLOWを選定した理由】

MAJOR FLOWを選定した理由は、以下のポイントが決め手となりました。

● 豊富な標準フォームを備え、旅行業界特有の要件にも対応可能。

● カスタマイズや追加開発が柔軟に行えるため、複雑な承認フローにも対応できる。

● モバイル対応により、出張の多い企業特性にマッチした運用が可能。

● 経費申請、その他申請、外部システムとの連携が可能な多様な機能を持つ。

● 観光・旅行業特有の業務知識と電子帳簿保存法などの法的要求事項にも知見のあるシステムコンシェルジュが支援できる





MAJOR FLOW ロゴ





MAJOR FLOW製品詳細： https://systemcon.co.jp/products/majorflow/









【導入の成果】

MAJOR FLOWの導入により、阪急交通社の業務効率化は飛躍的に向上しました。

● 約70種類以上の申請をデジタル化

出張申請など紙ベースの申請業務を完全にデジタル化し、申請書類の収集や保管の手間が大幅に削減されました。申請内容に合わせて自動で正しい仕訳が入力されるため、総務部門の負担も軽減されています。

その他部門の申請帳票や関連会社の申請帳票など、約70種類以上の申請書類と承認プロセスもMAJOR FLOWによってデジタル化し、全社的な効率化を実現しました。





● モバイル対応による承認スピード向上

会社支給のスマートフォンで利用できる環境が整備され、承認プロセスが劇的にスピードアップしました。外出先やテレワーク中でも申請確認や承認作業が可能となり、業務が停滞することがなくなりました。





● 柔軟な権限設定で差し戻しを削減

些細な記入ミスによる差し戻しの頻度が減り、総務部門が軽微な修正を迅速に行えるようになりました。結果として稟議の効率が大幅に改善されています。





● 継続的なシステム改善とブラッシュアップ

導入後3ヶ月間はユーザーの声を基に継続的にシステムを改良し、ボタン名称の変更など細かな使いやすさ向上を実施。ユーザーの利便性が高まりました。









【今後について】

阪急交通社の経費精算業務、社内申請処理業務が劇的に改善され、法改正対応や関連会社への展開に至るまでスムーズにできた理由は、MAJOR FLOWの機能はもちろん、旅行業界および電子帳簿保存法に関する専門知識を有するシステムコンシェルジュが、複雑な要望を実現したことによるものです。

本事例は、旅行業界特有の複雑な要件に柔軟に対応したシステム選定と運用改善の成功例といえます。システムコンシェルジュの専門的な知見とワンストップサポートにより、紙依存の業務を大幅に電子化し、業務効率が著しく改善されました。同社は今後もDX推進をさらに強化する方針です。









【導入事例詳細】

https://systemcon.co.jp/casestudy/case-hankyu-mfz-2/









【株式会社システムコンシェルジュについて】

株式会社システムコンシェルジュは、日本国内で初めてISO56002の認証を取得し、IT業界において国内で初めてISO56001も取得したITベンダーです。お客さまの価値創出を支援するジェネレーティブプロバイダー事業を中心とし、デジタルトランスフォーメーション(DX)事業、ITインフラエンジニアリング事業、ビジネスプロセスアウトソーシング事業という4つの事業を展開しています。ISO56001認証取得の経験を活かして、お客さまの組織に価値の創出機能を定着させるための実務レベルのコンサルティングを得意としています。





システムコンシェルジュ ロゴ





【会社概要】

会社名 ： 株式会社システムコンシェルジュ

本社所在地： 〒101-0054

東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル3階、4階、5階

代表者 ： 代表取締役 飯田 健夫

設立 ： 2005年7月26日

資本金 ： 1,000万円

社員数 ： 45名(役員・従業員・契約社員含む)

公式HP URL： https://systemcon.co.jp/

オウンドメディア(イノベーションワールド)： https://innovation.systemcon.co.jp/