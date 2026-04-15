株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区、社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京橋 グランデ（所在地：大阪市都島区）７階レストラン「ロレーヌ」では、２０２６年５月２日（土）からのゴールデンウィーク期間にランチビュッフェとディナービュッフェを開催いたします。 ライブキッチンでの実演メニューに加え、イチゴを使用した「本日のいちごスイーツ」やイタリア産スパークリングワインのフリーフロー（飲み放題）もセットになった、大人からお子さままで楽しめる内容でご用意いたします。 ゴールデンウィークの特別なひとときを、ご家族やグループでぜひお楽しみください。

【ランチビュッフェ限定】大きなチーズで仕上げる「チーズリゾット」

ランチビュッフェの目玉は、大きなホールチーズをその場で削って仕上げる濃厚なチーズリゾット。シェフが目の前で仕上げ、チーズの香りとコクをお楽しみいただけます。

【ディナービュッフェ限定】肉の旨味を凝縮した「ローストビーフ」

ディナービュッフェでは、ローストビーフをライブキッチンにて提供。塊肉から丁寧に切り分けるパフォーマンスとともに、しっとりジューシーな味わいをお楽しみいただけます。

【ランチビュッフェ・ディナービュッフェ共通】イタリア産スパークリングワインのフリーフロー

ランチ・ディナーともに、お食事に華を添えるイタリア産スパークリングワインのフリーフロー付き。ランチ、ディナーとともに、飲み放題でご堪能ください。

■GWランチ＆ディナービュッフェ開催概要

ランチビュッフェ

（1）開催期間

２０２６年５月２日（土）～５月６日（水・休）

（2）開催時間

１１：００～１４：３０（ＬＯ １４：００）

（3）料金（税込）

大人４，２００円 小学生２，２００円 幼児（３歳以上）１，２００円

ディナービュッフェ

（1）開催期間

２０２６年５月２日（土）～５月５日（火・祝）

（2）開催時間

１７：３０～２１：００（ＬＯ ２０：３０）

（3）料金（税込）

大人５，０００円 小学生３，０００円 幼児（３歳以上）２，０００円

メニュー一例

ランチビュッフェ限定：ライブキッチン「チーズリゾット」 ディナービュッフェ限定：ライブキッチン「ローストビーフ」 ＜冷製料理＞ 鰆のスコッターレ わかめ添え／タコの胡麻マリナート 葉大根添え／茄子と椎茸の煮びたし 煮豚とキャベツのマリナート／チキンのテッリーナ など ＜温製料理＞ 牛肉とトマトのストゥファート／しらすのフォカッチャピザ仕立て／えび蒸し餃子 レモンバジル風味チキンクロッケッテとロマネスコ／フライドポテトとオニオンリング など ＜デザート＞ 本日のいちごスイーツ／フルーツ など ドリンクはスパークリングワインの他に、コーヒー、紅茶、ハーブティーなど、ソフトドリンク７種もご用意しております。

■場所

ホテル京阪 京橋 グランデ ７階 レストラン「ロレーヌ」 所在地 ： 大阪市都島区東野田町２丁目１-３８ アクセス ： 京阪電車京橋駅直結、JR・Osaka Metro京橋駅すぐ お問合せ ： ０６-６３５７-３０３３（受付時間 １０：００～２０：００） ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/shops/lorraine/reserve

https://newscast.jp/attachments/Ol6u4yNZwnRzb8fSOWW5.pdf