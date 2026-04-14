【EDIX東京2026出展】教育の「不」を解消する。ストランダー、AI対応の次世代eラーニングシステム「オウルキャスト」「ソーシャルキャスト」を出展。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346860/images/bodyimage1】
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に、東京ビッグサイトで開催される、日本最大の教育分野の展示会「EDIX東京2026」に出展いたします。
本展示会では、教育業界が抱える「経営・現場の不（悩み）」を解消する、AI対応の次世代eラーニングシステム『オウルキャスト』および『ソーシャルキャスト』を展示します。
従来のeラーニングシステムや動画配信システムの枠を超え、AIとの対話によって運用負担を劇的に減らし、学びの質を向上させる新しい教育の形をご提案します。
オウルキャスト公式サイト
https://owlcast.jp/
ソーシャルキャスト公式サイト
https://socialcast.jp/
▼教育の「不」を解消する、4つの解決アプローチ
ストランダーのブースでは、eラーニング・動画配信の分野で培った「15年以上の運営実績」「400社以上の導入実績」に基づき、業態ごとの課題解決策を提示します。
（１）教育事業者様向け（教材販売・研修会社など）
お悩み： 教育ノウハウはあるが、新しい収益源への「広げ方」が分からない…
解決策： 既存の教育資産をストック型の「デジタル資産」へ。
eラーニング外販事業を低コストに実現。（BtoC・BtoB両対応）
（２）一般企業様向け（社内研修など）
お悩み： 社員教育の属人化が進んでおり投資対効果が分からない…
解決策： 教育の「属人化」を解消。受講状況の可視化で、フォロー業務を効率化。
（３）学習支援事業者様（塾・予備校・資格学校・スクールなど）
お悩み： 「通学」以外の選択肢がない。学び方の多様化に対応が遅れている…
解決策： 「いつでも学べる授業」を実現。試験やレポートもオンラインで完結。
（４）教育機関様向け（専門学校・大学など）
お悩み： 少子化で競合校との間に学生の取り合いが起きている…
解決策： 対面×オンデマンドの「ハイブリッド教育」を実現。
通学負担を減らし、学生募集の武器に。
▼AIが現場の負担を「劇的」に減らし、学習者の学びの質を「劇的」に高める
ブースでは、AIとの対話で運用が変わるオウルキャスト・ソーシャルキャストの最新機能「AIアシスト機能」を実機デモでお見せします。
◎学習者管理の手間を「ゼロ」に。
進捗確認やレポート作成に、手作業や目視はもう不要。
AIに自然な言葉で問いかけるだけで、分析から個別フォローまで完結。
AIへの問いかけ例：
・今月、受講完了率が50%未満の受講者をリストアップして
・抽出した受講者に送る、モチベーションを高めるメール文面を考えて
◎外販事業の戦略をAIが提案。
顧客の購買傾向や学習パターンをAIが横断分析。
データに基づいた確かなマーケティング戦略を提案。
売上推移などの傾向分析も効率化。
AIへの問いかけ例：
・講座Aを買った人が次に買いそうな講座のキャンペーン案を考えて
・最近サブスクを解約した人の共通点を教えて
・今月と先月の売上状況の比較レポートを作成して
◎カリキュラムや動画の「中身」をAIが評価し、改善点を提案。（Coming Soon）
学習者の離脱ポイントやテスト結果から、教材自体の弱点を分析。
経験や勘に頼らない、科学的なアプローチでカリキュラム改善を支援。
◎24時間、学習者に「伴走」（Coming Soon）
AIが学習者のマイページに常駐。
疑問への回答やアラート通知、モチベーション維持の会話まで。
挫折させない学習環境を実現。
◎「学習者専用」の学びをガイド。（Coming Soon）
学習者個別の進捗・理解度に合わせて「今見るべき教材」をサジェスト。
弱点克服のための最短の学習ロードマップをAIが提案。
▼システム導入の「不安」を解消する強み
◎補助金対応
「デジタル化・AI導入補助金2026」に対応。
最大150万円の補助を支援。
◎コスト最適化
「受講者数」による従量課金なし。
アカウント数無制限のプランをご用意。
◎導入支援
導入に向けた比較検討をスムーズにする製品比較表のひな形提供やコストシミュレーションなど、検討段階からサポート。
無料お試し環境の提供や活用提案により、スムーズな導入の流れを作る。
▼ストランダー出展製品の概要
◎eラーニングシステム「オウルキャスト」
「外販事業」から「社内・組織内教育」まで。
あらゆる教育用途に対応可能な「AI対応」のeラーニングシステム。
オウルキャスト公式サイト
https://owlcast.jp/
◎動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
「動画販売」から「組織内の動画共有」まで。
動画を活用した教育に最適な「AI対応」の動画サイト構築システム。
ソーシャルキャスト公式サイト
https://socialcast.jp/
▼ストランダーのブース位置（会場図）
東京ビッグサイト 東1ホール 7-19 学び環境づくりエリア
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346860/images/bodyimage2】
▼出展概要
展示会名 ：第17回 EDIX（教育総合展）東京
会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金）
時間 ：10:00～18:00※最終日のみ17時終了
会場 ：東京ビッグサイト 展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟
出展サービス：eラーニングシステム「オウルキャスト」、動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
ブース位置 ：東1ホール 7-19 学び環境づくりエリア
参加方法 ：EDIX公式サイトより来場登録をお願いします。
https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
▼プレスリリースの原本
プレスリリースの原本はこちら
https://owlcast.jp/news/2026/04/13/10070/
【株式会社ストランダー会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
主な事業 ：
・eラーニングシステム「オウルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://owlcast.jp/
・動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://socialcast.jp/
・社員研修サービス「SUSUME」の運営
公式サイト https://susume.business/
・各種システム開発
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ： マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に、東京ビッグサイトで開催される、日本最大の教育分野の展示会「EDIX東京2026」に出展いたします。
本展示会では、教育業界が抱える「経営・現場の不（悩み）」を解消する、AI対応の次世代eラーニングシステム『オウルキャスト』および『ソーシャルキャスト』を展示します。
従来のeラーニングシステムや動画配信システムの枠を超え、AIとの対話によって運用負担を劇的に減らし、学びの質を向上させる新しい教育の形をご提案します。
オウルキャスト公式サイト
https://owlcast.jp/
ソーシャルキャスト公式サイト
https://socialcast.jp/
ストランダーのブースでは、eラーニング・動画配信の分野で培った「15年以上の運営実績」「400社以上の導入実績」に基づき、業態ごとの課題解決策を提示します。
（１）教育事業者様向け（教材販売・研修会社など）
お悩み： 教育ノウハウはあるが、新しい収益源への「広げ方」が分からない…
解決策： 既存の教育資産をストック型の「デジタル資産」へ。
eラーニング外販事業を低コストに実現。（BtoC・BtoB両対応）
（２）一般企業様向け（社内研修など）
お悩み： 社員教育の属人化が進んでおり投資対効果が分からない…
解決策： 教育の「属人化」を解消。受講状況の可視化で、フォロー業務を効率化。
（３）学習支援事業者様（塾・予備校・資格学校・スクールなど）
お悩み： 「通学」以外の選択肢がない。学び方の多様化に対応が遅れている…
解決策： 「いつでも学べる授業」を実現。試験やレポートもオンラインで完結。
（４）教育機関様向け（専門学校・大学など）
お悩み： 少子化で競合校との間に学生の取り合いが起きている…
解決策： 対面×オンデマンドの「ハイブリッド教育」を実現。
通学負担を減らし、学生募集の武器に。
▼AIが現場の負担を「劇的」に減らし、学習者の学びの質を「劇的」に高める
ブースでは、AIとの対話で運用が変わるオウルキャスト・ソーシャルキャストの最新機能「AIアシスト機能」を実機デモでお見せします。
◎学習者管理の手間を「ゼロ」に。
進捗確認やレポート作成に、手作業や目視はもう不要。
AIに自然な言葉で問いかけるだけで、分析から個別フォローまで完結。
AIへの問いかけ例：
・今月、受講完了率が50%未満の受講者をリストアップして
・抽出した受講者に送る、モチベーションを高めるメール文面を考えて
◎外販事業の戦略をAIが提案。
顧客の購買傾向や学習パターンをAIが横断分析。
データに基づいた確かなマーケティング戦略を提案。
売上推移などの傾向分析も効率化。
AIへの問いかけ例：
・講座Aを買った人が次に買いそうな講座のキャンペーン案を考えて
・最近サブスクを解約した人の共通点を教えて
・今月と先月の売上状況の比較レポートを作成して
◎カリキュラムや動画の「中身」をAIが評価し、改善点を提案。（Coming Soon）
学習者の離脱ポイントやテスト結果から、教材自体の弱点を分析。
経験や勘に頼らない、科学的なアプローチでカリキュラム改善を支援。
◎24時間、学習者に「伴走」（Coming Soon）
AIが学習者のマイページに常駐。
疑問への回答やアラート通知、モチベーション維持の会話まで。
挫折させない学習環境を実現。
◎「学習者専用」の学びをガイド。（Coming Soon）
学習者個別の進捗・理解度に合わせて「今見るべき教材」をサジェスト。
弱点克服のための最短の学習ロードマップをAIが提案。
▼システム導入の「不安」を解消する強み
◎補助金対応
「デジタル化・AI導入補助金2026」に対応。
最大150万円の補助を支援。
◎コスト最適化
「受講者数」による従量課金なし。
アカウント数無制限のプランをご用意。
◎導入支援
導入に向けた比較検討をスムーズにする製品比較表のひな形提供やコストシミュレーションなど、検討段階からサポート。
無料お試し環境の提供や活用提案により、スムーズな導入の流れを作る。
▼ストランダー出展製品の概要
◎eラーニングシステム「オウルキャスト」
「外販事業」から「社内・組織内教育」まで。
あらゆる教育用途に対応可能な「AI対応」のeラーニングシステム。
オウルキャスト公式サイト
https://owlcast.jp/
◎動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
「動画販売」から「組織内の動画共有」まで。
動画を活用した教育に最適な「AI対応」の動画サイト構築システム。
ソーシャルキャスト公式サイト
https://socialcast.jp/
▼ストランダーのブース位置（会場図）
東京ビッグサイト 東1ホール 7-19 学び環境づくりエリア
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346860/images/bodyimage2】
▼出展概要
展示会名 ：第17回 EDIX（教育総合展）東京
会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金）
時間 ：10:00～18:00※最終日のみ17時終了
会場 ：東京ビッグサイト 展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟
出展サービス：eラーニングシステム「オウルキャスト」、動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
ブース位置 ：東1ホール 7-19 学び環境づくりエリア
参加方法 ：EDIX公式サイトより来場登録をお願いします。
https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
▼プレスリリースの原本
プレスリリースの原本はこちら
https://owlcast.jp/news/2026/04/13/10070/
【株式会社ストランダー会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
主な事業 ：
・eラーニングシステム「オウルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://owlcast.jp/
・動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://socialcast.jp/
・社員研修サービス「SUSUME」の運営
公式サイト https://susume.business/
・各種システム開発
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ： マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
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