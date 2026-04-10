【神田東口駅徒歩4分】飲み・歌い・遊び放題！ZINO神田東口店が4/24新オープン ｜今だけ50組様を2時間無料でご招待！
「全部無料で楽しめるバーがあるって知ってた？」
カラオケ、ダーツ、シーシャ、ボードゲーム──
遊び放題・飲み放題の“夜のテーマパーク”が、東京都の千代田区に初上陸！
話題のエンタメバー《ZINO神田東口店》が、2026年4月24日（金）にグランドオープンします 🎤
全国150店舗まで店舗展開予定！
＼Instagram限定キャンペーン実施中 ／
【50組100名様】を、2時間無料でご招待！
▼ 応募はこちら
ダーツバー＆カラオケバー ZINO神田東口店 公式Instagram
（ZINO神田東口店 公式Instagramをフォローし「オープン記念」とDMするだけ！）
https://www.instagram.com/zino.kandahigashi/
※申込多数の場合は抽選となります。
当選者には【5月11日(月)】にDMにてご連絡いたします。
【キャンペーン概要】
📍対象店舗：ZINO神田東口店（東京都千代田区）
🗓 期間：2026年4月10日～2026年5月8日
🎫 対象：Instagramフォロワーのうち抽選で50組100名様
💡 内容：2時間完全無料でご招待（飲み放題／遊び放題）
ボードゲームの品揃えも豊富！
神田東口店で、最高の“夜活”始めませんか？
ZINOはただのバーじゃない。
カラオケ、ダーツ、ゲーム、シーシャ…
仲間とでも、一人でも、自然と誰かとつながれる新感覚のエンタメ空間です。
“終電逃しても楽しく遊べる場所が欲しい！”
そんなあなたに、ZINOの夜はぴったりかもしれません。
ー ZINOのこだわりポイント🧩 ー
カラオケ
LIVE DAM ai
ダーツ
DARTS LIVE３
シーシャ
ドサジフレーバー
ドリンク
100種類以上
- カラオケ《 Karaoke 》
「 LIVE DAM ai 」で高音質かつ、最新PVなどを使用したカラオケを楽しめます！
- ダーツ《 Darts 》
投げ放題で「 DARTS LIVE３ 」がプレイ可能！オンライン対戦もできます！
- シーシャ《 Shisha 》
「 ドサジ 」のフレーバー使用！プロのコンサルを受けたスタッフが心を込めて作る一品です！
- ゲーム《 Game 》
お馴染みの「 ジェンガ 」や「 ワニ 」はもちろん、最新のボードゲームも取り揃えています！
- ドリンク《 Drink 》
飲み放題でも妥協なし！強炭酸、スピリッツやリキュールもこだわり、BARの品質を保っています！
一緒にZINOシップを出航させましょう！
🍸 店舗情報
◻︎店名：ダーツバー＆カラオケバー ZINO（ジーノ）神田東口店
◻︎住所：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目1-4 盛光ビル5階
◻︎営業時間：20:00～翌5:00（年中無休）
◻︎電話番号：03-6823-0930
◻︎アクセス：神田駅から徒歩4分
🌐 会社情報
店舗ごとに店内の雰囲気が違うのもお楽しみポイントです！
株式会社ZINOが展開するエンターテイメントバーZINO( ジーノ )は現在、関東 36店舗、九州 4店舗、関西 16店舗以上で展開中！
毎年、店舗数を増加し続け、2軒目の新たな楽しみ方を提案し続けており、各店舗、たくさんのお客様に非常に好評いただいております。
イベント時の貸切や来店時のご予約も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
▶ 株式会社ZINO 公式HP
https://zino.co.jp/