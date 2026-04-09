FFF（スリーエフ）ホールディングス株式会社　TOKYO PRO Market上場申請に関するお知らせ

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）がJ-Adviserを担当しておりますFFFホールディングス株式会社が、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）が運営するTOKYO PRO Market（※）への上場申請を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

（※）TOKYO PRO Marketとは、東京証券取引所が運営する特定投資家向けの株式市場です。

FFFホールディングス株式会社 会社概要

上場予定日：2026年5月1日

代表者：代表取締役CEO 中村 克久

本店所在地：福岡県福岡市中央区赤坂1丁目2番7号

設立年月日：1951年11月

事業内容：住宅設備機器を工事業者に販売する住宅設備機器事業及びリフォーム・建築工事をエンドユーザーに提供するリフォーム・建築事業

証券コード：565A

売上高：14,073百万円（2025年9月期、連結）

従業員数：180名（2025年9月末時点、連結）

拠点：福岡、長崎、熊本、沖縄

TOKYO PRO Market上場の背景

福岡県福岡市に本社を置くFFFホールディングス株式会社（以下、FFFホールディングス）は、FFFホールディングスおよび連結子会社6社(株式会社冨治商会、ＴＯＴＯ水彩プラザふじ株式会社、大牟田バルブ株式会社、株式会社姉川商会、株式会社友建設、株式会社東洋商会)、非連結子会社1社(株式会社子育ての家)によりグループが構成されています。

FFFホールディングスグループでは、水回り、室内内装などの住宅設備機器を工事業者向けに販売する「住宅設備機器事業」、水回りなどのリフォームや戸建住宅の企画設計・施工販売を法人あるいは個人のエンドユーザー向けに行う「リフォーム・建築事業」の２つの事業を行っています。

グループ会社のうち、株式会社冨治商会、大牟田バルブ株式会社、株式会社姉川商会、株式会社東洋商会においては住宅設備機器事業を、ＴＯＴＯ水彩プラザふじ株式会社、株式会社友建設および株式会社子育ての家においてはリフォーム・建築事業を行っています。

FFFホールディングスにおいては、持株会社としてグループ各社に経営指導および不動産の賃貸を行うと共に、外部のテナントに対しても不動産の賃貸を行っています。

FFFホールディングスは持続的な成長のために、上場準備によるコーポレートガバナンスの強化、ならびに上場による社会的信用力・知名度の向上、人材採用、企業基盤の強化を目的として、TOKYO PRO Marketへの上場を申請いたしました。

なお、FFFホールディングスの上場申請詳細は、下記サイトをご参照ください。

（東京証券取引所：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html）

（FFFホールディングス：https://fff-hd.co.jp/ir/）

日本M&Aセンターの上場支援実績

日本M&Aセンターでは、企業成長のさらなる促進・円滑な事業承継・一般市場への上場に向けた体制整備を目的にTOKYO PRO Marketへの上場支援に取り組んでおり、既存上場企業含め全国で100社以上のJ-Adviser契約実績があります。

また、2024年12月には、福岡証券取引所が運営するプロ投資家向け市場、Fukuoka PRO Marketの上場指導・審査を行うF-Adviser資格も取得いたしました。

FFFホールディングスは、日本M&Aセンターが担当J-AdviserとしてTOKYO PRO Marketへの上場申請を行う第58号銘柄です。

日本M&Aセンターの上場後成長支援

日本M&Aセンターでは、TOKYO PRO Market・Fukuoka PRO Marketへの新規上場をサポートするだけでなく、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、海外進出や新規事業の創出はもちろん、適時開示のアドバイスや組織経営のモニタリングにいたるまで、上場後の成長支援に力を入れております。また、IPOを支援する監査法人、公認会計士、既存上場企業との連携もより一層強固にしながら、全国に“スター企業”を誕生させ、地域経済の活性化や雇用創出といった真の地方創生の実現に貢献してまいります。

（参考）TOKYO PRO Market 上場支援サービス：https://www.nihon-ma.co.jp/tokyopromarket/

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名： 株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容： グループ会社の経営管理等

設立： 1991年4月

拠点： 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、

ベトナム、マレーシア、タイ

（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、16のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

◆M&A成約件数のギネス世界記録(TM) 認定◆

正式記録名「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」

（対象年2024年、取扱件数1,088件）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp