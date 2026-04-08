アニージャ湘南の選手による『フットサル教室』を開催!!（放課後等デイサービス「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」）

NPO法人Ocean's Love

特定非営利活動法人Ocean’s Love（所在地：神奈川県茅ケ崎市、理事長：鈴木 薫）は、運営する放課後等デイサービス「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」のプログラムの一環として、湘南エリア（茅ヶ崎・寒川）をホームタウンとする女子フットサルクラブ「アニージャ湘南」 （所在地：神奈川県茅ケ崎市、代表：黒田晋平）のご協力のもと2名の選手を講師に迎え、スポーツ体験教室「Be A Sportsman !! -フットサル-」を3月28日に開催しました。

【参加選手】No.7 小澤弥奈選手、No.18 山田しおり選手

知的障がいや発達障がいなど様々な特性がある子どもたちが参加する「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」では、子どもたちがスポーツや自然での体験を愉しみながら、協調性、チャレンジ精神、コミュニケーション力などを育むことを目指しサーフィンやスポーツ教室を行っています。

アニージャ湘南とは、以前よりサーフィンプログラムに選手やスタッフの皆さんがサポートボランティアとしてご参加いただいたり、またホームゲームに子どもたちを招待いただいたりと交流を続けており、フットサル教室は今回で3回目の開催となります。

当日は小学3年生～高校2年生まで7名の子どもたちが元気に参加しました。

最初にお互いに自己紹介をして、緊張しながらも子どもたちは自分の名前を元気に選手たちにお伝えしました。準備体操とウォーミングアップのあと、直接選手に教わりながらパス練習、シュート練習などを行い、フットサルの動きを体験していきました。

そして、いよいよゲームへ！最初は子どもたちが2チームに分かれそれぞれ選手がひとりずつ入って一緒のチームでプレーし、最後は選手チーム対子どもたちチームで対戦しました。ゴールが決まるとみんなで喜んで、選手のスーパープレーもあり、大いに盛り上がりました。

選手の皆さんが考えていただいた盛りだくさんのプログラムでフットサルをめいっぱい楽しみました。

体験のあとには、選手の皆さんに子どもたちからお礼のメッセージボードをプレゼント。

黒田代表からは「スポーツを楽しみながら“おもいやり”の気持ちを持てるようになってほしい」と子どもたちにメッセージをいただきました。

楽しい時間はあっという間でしたが、選手の皆さんと一緒にボールを蹴った時間が、子どもたちにとって良い思い出になりました。

スポーツ体験教室「Be A Sportsman !!」は、目標に向かって努力し、失敗にもめげずに、思いやりのある、本当の意味での“スポーツマン” を目指すことをテーマに開催しています。

子どもたちが、アスリートの方々と一緒にスポーツを愉しむことを通じてカッコいいスポーツマンになれるように、今後も様々なスポーツで行っていきます。

＜アニージャ湘南＞

湘南エリア（茅ヶ崎・寒川）をホームタウンとする女子フットサルクラブ。

2009年に茅ヶ崎で発足し、 “ 湘南からトップへ ” を合言葉に、これまで神奈川県女子フットサルリーグ、関東女子フットサルリーグを舞台に戦い、2020シーズンから関東女子フットサルリーグを3連覇。2022シーズンは11戦全勝と圧倒的な強さで優勝。各地域リーグの上位チームのみが集まる全国大会でも優勝し、 2023-2024シーズンからは国内最高峰「日本女子フットサルリーグ」への参入を果たした。

競技の強化だけを目的とせずクラブに関わる全ての人へ「スポーツを通した新しい価値」を提供できるクラブを目指し様々な活動を行っている。

https://anilla-shounan.com/