ショートカットキーの習得によりExcel作業時間を大幅に短縮する「Excel操作時短研修」：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、実務におけるExcel操作の速度を向上させる「Excel操作時短研修(https://www.recurrent.jp/listings/pc-excel-shortcut)」を新たにリリースしました。本研修は、マウス操作のデメリットとキーボード操作の優位性を理解し、ショートカットを駆使した最短操作を習得する内容です。入力から編集、表示設定までの一連の動作を速めることで、日々の業務効率を確実に強化します。実務に即したテクニックを実装し、組織の生産性向上に寄与します。

背景

Excel操作時短研修【ショートカットなどの時短技を習得】業務効率化を阻むマウス操作の課題

多くの企業において、Excelは日常的な業務ツールとして不可欠な存在です。しかし、多くの従業員がマウス中心の操作を行っており、それが作業時間の増大を招く要因となっています。作業速度の低下は、個人の生産性だけでなく、組織全体の業務スピードにも影響を及ぼします。

実務に直結する時短技術へのニーズ

こうした課題に対し、キーボードを駆使したショートカット技術や、データ構造に基づいた高速入力テクニックを求める声が高まっています。単なる機能の理解に留まらず、実務の現場で即座に活用できる具体的な時短技の実装が求められています。

研修内容の紹介

研修タイトル

Excel操作時短研修(https://www.recurrent.jp/listings/pc-excel-shortcut)

受講対象

全社員（新入社員、若手社員、中堅社員、管理職を含む）

身に付くスキルや目的

本研修は、Excel作業が遅い原因を特定し、マウスに頼らないキーボード中心の操作スタイルを確立することを目的としています。CtrlキーやAltキーを駆使した移動・選択・編集の最短操作を習得します。また、フラッシュフィルや表示形式の一括調整などの入力技術を実装し、実務の生産性を高めます。

本研修の特徴- キーボード中心の作業スタイルの確立マウスに触れる回数を最小限に抑え、キーボード操作の優位性を活かした作業スタイルを身に付けます。- 入力・編集・書式設定を最短で行う手法の実装煩雑なデータ入力や書式設定の時間を大幅に削減するための、具体的かつ実践的なテクニックを習得します。- 視認性を高める表示機能の活用ウィンドウ枠の固定やズーム、テーブル機能を使いこなし、大量のデータを扱う際の確認作業を高速化します。

Excel操作時短研修【ショートカットなどの時短技を習得】

研修カリキュラムの抜粋

1. Excel作業を遅くしている原因の理解

- Excel作業の速度に拘る意味- マウス操作のデメリットとキーボード操作の優位性

2. キーボード操作による時短テクニック

- Shift・Ctrl・Altの役割分担- セル移動、範囲選択、コピー・貼り付けの最短操作

3. 入力・編集作業の時短テクニック

- 連続入力・同一入力を速く終わらせる方法（フラッシュフィル等の活用）- 書式設定や表示形式、列幅の一括調整

4. 表示作業の時短テクニック

- ズーム操作やウィンドウ枠の固定の使い分け- テーブル機能による集計・管理の効率化

リスキルについて

株式会社リスキルは、Excel研修(https://www.recurrent.jp/categories/pc-excel)をはじめ、企業の課題に合わせた多様な研修プログラムを提供しています。ビジネス研修が料金一律という明瞭な価格体系を採用しており、内容のカスタマイズやオンライン研修への変更も追加料金なしで柔軟に対応しています。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。