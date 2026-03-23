「災害発生時の建設業の役割」山口県土木建築部のYouTubeに出演2023年7月の大雨災害への対応についてお話ししました

「災害発生時の建設業の役割」山口県土木建築部のYouTubeに出演2023年7月の大雨災害への対応についてお話ししました