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「災害発生時の建設業の役割」山口県土木建築部のYouTubeに出演2023年7月の大雨災害への対応についてお話ししました
株式会社コプロス（⼭⼝県下関市、代表取締役社⻑：宮粼薫、以下コプロス）は、山口県土木建築部のYouTube「災害発生時の建設業の役割」に、災害対応にあたった社員2名が出演したことをお知らせします。2023年7月に発生した大雨災害時の土砂や瓦礫の撤去、冠水対応についてお話ししています。
■災害発生時のコプロスの対応について
コプロスは行政と災害協定を結び、災害発生時に支援を行っています。下関市とも協定を結んでおり、発災時には対応してまいりました。
2023年7月に下関市を含む山口県西部は記録的な大雨に見舞われ、甚大な被害が発生しました。7月1日に線状降水帯が発生し、下関市内で土砂崩れによって国道191号線が塞がれてしまいます。要請を受け、土砂と瓦礫の撤去を維持業者（※）である日立建機株式会社と合同で行いました。7月9日にまた大雨が降り道路が冠水した際には、水中ポンプと散水車を使い、水を取り除く作業を担いました。
※維持業者：24時間体制で保守管理を行う事業者
■出演したYouTube
山口県土木建築部YouTube「災害発生時における建設業の役割」
https://www.youtube.com/watch?v=0z0D7xRn8rU
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit
山口県土木建築部YouTube
コプロスは行政と災害協定を結び、災害発生時に支援を行っています。下関市とも協定を結んでおり、発災時には対応してまいりました。
2023年7月に下関市を含む山口県西部は記録的な大雨に見舞われ、甚大な被害が発生しました。7月1日に線状降水帯が発生し、下関市内で土砂崩れによって国道191号線が塞がれてしまいます。要請を受け、土砂と瓦礫の撤去を維持業者（※）である日立建機株式会社と合同で行いました。7月9日にまた大雨が降り道路が冠水した際には、水中ポンプと散水車を使い、水を取り除く作業を担いました。
※維持業者：24時間体制で保守管理を行う事業者
■出演したYouTube
山口県土木建築部YouTube「災害発生時における建設業の役割」
https://www.youtube.com/watch?v=0z0D7xRn8rU
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit