【生ビール/レモンサワー/ハイボールが何杯でも半額！】｜まるよし精肉店 緑橋店OPEN感謝祭！｜3月23日(月)～3月26日(木)、焼肉ホルモンまるよし精肉店全店で開催！

株式会社MRホールディングス

大阪市内を中心に17店舗の飲食店（焼肉12店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)が運営する焼肉ホルモンまるよし精肉店では、2026年3月23日(月)～26日(木)に『生ビール/ハイボール/レモンサワー 何杯でも半額キャンペーン』を実施します。

生ビール/レモンサワー/ハイボールが何杯飲んでも『半額』！

3月19日(木)に「焼肉ホルモンまるよし精肉店 緑橋店」がグランドオープン！

これを記念し、焼肉ホルモンまるよし精肉店（公式サイト(https://maruyoshi-seiniku.com)）では、2026年3月23日（月）～26日（木）の期間限定で『生ビール/レモンサワー/ハイボール』を何杯でも半額でご提供いたします！

※OPEN店舗の緑橋店を除いた全店舗にて開催いたします。

本キャンペーンは、新店舗オープンの喜びを、より多くのお客様と分かち合いたいという想いから実施することとなりました。

【4日間限定】の特別企画。ぜひこの機会に、お好きなだけお酒を楽しみながら、新店オープンを一緒に盛り上げましょう！

キャンペーン概要

◯期間

2026年3月23日(月)～3月26日(木)

◯内容

『生ビール/レモンサワー/ハイボール』が何杯でも半額！

■生ビール

・通常価格

499円（税込548円）

↓

・特別価格

249円（税込274円）

■レモンサワー、ハイボール

・通常価格

399円（税込438円）

↓

・特別価格

199円（税込219円）

◯店舗

焼肉ホルモンまるよし精肉店

※OPEN店舗の緑橋店を除いた全店舗にて開催いたします。

◯規約

・ご利用にはまるよし精肉店の公式アプリから発行されるクーポンが必要になります

・アプリ会員様限定イベントです

・お一人様3,000円以上のご飲食でご利用いただけます

・対象ドリンクとは別にお一人様お料理2品以上のご注文をお願いします

・他クーポン、他サービスとの併用可

・緑橋店ではご利用いただけません

◯まるよし精肉店公式アプリはこちら

iPhone： https://apps.apple.com/jp/app/id6450686395

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja)

今すぐ予約 :https://maruyoshi-seiniku.com/#shop

まるよし精肉店とは？

国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に10店舗ある焼肉店です。

当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。

今すぐ予約 :https://maruyoshi-seiniku.com/#shop

実施店舗一覧

焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店

https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店

https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店

https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店

https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 土佐堀店

https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 三国店

https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 天六店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku

焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店

https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/

【3月19日(木)OPEN】

まるよし精肉店 緑橋店

2026年3月19日(木)、緑橋エリアにNEW OPEN！

※こちらの店舗は、今回のキャンペーン対象外です

◆所在地

大阪市東成区東中本1-16-12

◆営業時間

17:00-23:00

※月曜日は定休日です。

店舗詳細はこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/midoribashi/

まるよしの姉妹ブランドをご紹介！

※本キャンペーンの対象には含まれません。

◆大衆酒場まるよし

大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！

名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。

バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/

◆和牛のまるよし

まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！

厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。

ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。

肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/

◆鉄板肉食堂まるよし

まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！

精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/

◆鰻のまるよし

谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！

厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。

厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。

ホームページはこちら :https://unaginomaruyoshi.com/

会社概要

◯会社名：株式会社MRホールディングス

◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号

◯電話 ：06-6926-4429

◯代表者：代表取締役 善元 正樹

◯まるよし精肉店SNS

・Instagram

https://www.instagram.com/maruyoshi_official

・X

https://twitter.com/maruyoshi0707

◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供

◯設立：2020年

◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/

◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/

※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。

kouhou@maruyoshi-seiniku.com