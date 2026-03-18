滋賀県水産課では、琵琶湖の魚介類の認知度向上と需要喚起を目的に「湖魚食材消費応援事業※」を実施。令和7年10月から令和8年3月にかけて、県内の企業や大学の食堂10カ所で、約7,300食の湖魚(約346kg相当)を活用したメニューが提供された。





食堂でのPOP例





メニューの一例





事業に参加した企業等の食堂では、小鮎のソテーやワカサギの大葉揚げ、ホンモロコの炊き込みごはんなどがメニューに並んだ。食べた人からは「新鮮なイメージに変わった」「近くで入手できないため、職場で販売してくれると嬉しい」といった好意的な意見が寄せられ、9割以上の人が「また食べたい」とアンケートに回答。

食堂を統括する部署の担当者からは「地産地消として取り組んだ。県内に住んでいても、気軽に取り入れる機会が少ないため、社員に興味を持ってもらえる良い機会となった」と評価した。





また、肉を選ぶ学生が多いと思われた大学では「魚が食べたかったので提供日を待っていた」とワカサギの天ぷらを複数皿購入する学生も見受けられた。その他に、琵琶湖の魚が食べられることを知らなかった学生からは「おいしかった。琵琶湖の魚についてもっと知りたい」といった感想が寄せられた。





湖魚メニューの利用者にアンケートしたところ、回答者の多くが「おいしかった」「また食堂でメニューに加えてほしい」と答えており、魚離れが指摘される中、予想外の結果を得た。

協力いただいた企業・大学、また食堂運営事業者からも続けたい意向があり、事業終了後も継続利用する事業者が複数ある。





水産課では次年度も同様の事業を実施予定。湖魚利用と同時に、湖魚に関連する地域貢献活動(湖岸清掃、稚魚放流等)に積極的な企業等の取組も支援する。





主な協力団体(順不同)

・パナソニック株式会社 草津工場

・ダイハツ工業株式会社 滋賀(竜王)工場

・日東電工株式会社 滋賀事業所

・アストラゼネカ株式会社 米原工場

・立命館生活協同組合(立命館大学BKC内食堂)

・龍谷大学 瀬田キャンパス

・成安造形大学(食堂2箇所)

・びわこ成蹊スポーツ大学





※国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」活用事業