【採択は金沢工業大学で初】「経団連グローバル人材育成スカラーシップ」に採択！機械工学科3年・街道瑠奈さん〜医療機器開発を目指して海外留学へ〜

【採択は金沢工業大学で初】「経団連グローバル人材育成スカラーシップ」に採択！機械工学科3年・街道瑠奈さん〜医療機器開発を目指して海外留学へ〜