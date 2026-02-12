こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
赤霧島1800ml紙パック（25％）の販売再開について
霧島酒造株式会社（代表取締役社長：江夏邦威、本社：宮崎県都城市）は、2024年7月1日より販売を休止していた「赤霧島1800ml紙パック（25％）」を2026年2月17日(火)より、全国で販売再開いたします。なお、取り扱い時期は店舗により異なります。
販売休止の要因となった「サツマイモ基腐病」の影響は続いておりますが、生産農家の皆様が適切な防除を行ってくださったことや、2023年に稼働した「霧島さつまいも種苗生産センター『イモテラス』」でも、「ムラサキマサリ」の健全な苗の育成・供給を推進し、確保量が前年度を上回ったことで、約1年7か月ぶりに販売を再開することができました。
また、販売再開に伴い、俳優の松坂桃李さんを起用したTVCMの放映も再開いたします。TVCMをはじめとするプロモーションを通じて、赤霧島の特長である、後を引くようなあまみと気高い香りを存分に感じることができる楽しみ方や、味わいの秘密を伝えてまいります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
赤霧島1800ml紙パック（25％）
https://digitalpr.jp/table_img/2492/127993/127993_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
《報道関係のお問い合わせ先》
霧島酒造株式会社 企画室 担当：山内、章
TEL：0986-22-2324 FAX：0986-27-1633
e-mail：a-yamanouchi@kirishima.co.jp、jang-seongmin@kirishima.co.jp
関連リンク
霧島酒造株式会社
https://www.kirishima.co.jp/
