¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¡¼¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓÅëºÜCO2¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼(¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Âç»³ ¹¸)¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷:³Þ°æ Å°¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§À¶¿å Í¦¿Í¡Ë¤È¡Ö¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓÅëºÜCO2¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢ËÜCO2¥»¥ó¥µ¡¼¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎËÜÄ£¼ËÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¡¢CO2Ç»ÅÙ¡¢¾ÈÅÙ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡§Wet Bulb Globe Temperature¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥È³èÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜCO2¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¯ÅÅÀÇ½¤ª¤è¤ÓÂÑµ×ÀÇ½¤Î¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡À¤Âå·¿ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔÌ±¤ä»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤ò¿Ê¤á¡¢¿·µ»½Ñ¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÊç¤ò¹Ô¤¤¡¢3»ö¶È¼Ô¤ÎÄó°Æ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢3»ö¶È¼Ô¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ë¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥³¡¼¤Ï¡¢Ê£¹çµ¡¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Íµ¡´¶¸÷ÂÎ¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢Äã¾ÈÅÙ¤Î¼¼Æâ¸÷¤Ç¤âÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¸ÇÂÎ·¿¿§ÁÇÁý´¶ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥Éµ»½Ñ¡¢¥¤¥ó¥¯¡¦¥µ¥×¥é¥¤µ»½Ñ¡¢¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¹âÀ¸»ºÀ²½¤ª¤è¤ÓÄã¥³¥¹¥È²½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ñÆâÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë»Ù¼Ò¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¡¢¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·èÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬»ý¤Äµ»½ÑÎÏ¤ä´Ä¶ÂÐ±þ¤Ø¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»º´±³Ø¶âÏ«¸À¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ª¤è¤ÓÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å3¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»ñ¸»¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
±¦¤«¤é¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡À¶¿å Í¦¿Í»ÔÄ¹¡¢¥ê¥³¡¼ ¥ê¥³¡¼¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º£Â£Õ Energy HarvestingÀïÎ¬¼¼¡¡¼¼Ä¹¡¡ÅÄÃæ Å¯Ìé¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó ºë¶Ì»Ù¼ÒÄ¹¡¡ÅÄÃæ ¹°µ±
¢£ËÜ»ö¶È¤Î³µÍ×
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¸ÇÂÎ·¿¿§ÁÇÁý´¶ÂÀÍÛÅÅÃÓ ¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
https://industry.ricoh.com/dye-sensitized-solar-cell
´°Á´¸ÇÂÎ·¿¿§ÁÇÁý´¶ÂÀÍÛÅÅÃÓ µ»½Ñ¥Ú¡¼¥¸
https://jp.ricoh.com/technology/tech/066_dssc
¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È°õºþ¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ
https://jp.ricoh.com/technology/tech/138_PSC
¢£´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹
¥ê¥³¡¼¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡¢NTT¥¢¥Î¡¼¥É¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ë¤è¤ë¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ³«È¯¤È¼Â¾Ú»ö¶È¤¬NEDO¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó´ð¶â¤ËºÎÂò
https://jp.ricoh.com/release/2025/0910_2
¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
https://jp.ricoh.com/release/2022/0328_1
¡ö¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¡¡¹Êó¼¼ TEL¡§050-3814-2806 (Ä¾ÄÌ) E-mail¡§koho@ricoh.co.jp
¤ªµÒÍÍ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡¡¡Energy HarvestingÀïÎ¬¼¼ »ö¶ÈÅý³ç¥°¥ë¡¼¥× E-mail¡§zjp_dssc@jp.ricoh.com
º£²ó¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢ËÜCO2¥»¥ó¥µ¡¼¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎËÜÄ£¼ËÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¡¢CO2Ç»ÅÙ¡¢¾ÈÅÙ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡§Wet Bulb Globe Temperature¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥È³èÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜCO2¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¯ÅÅÀÇ½¤ª¤è¤ÓÂÑµ×ÀÇ½¤Î¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¡¼¤Ï¡¢Ê£¹çµ¡¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Íµ¡´¶¸÷ÂÎ¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢Äã¾ÈÅÙ¤Î¼¼Æâ¸÷¤Ç¤âÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¸ÇÂÎ·¿¿§ÁÇÁý´¶ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥Éµ»½Ñ¡¢¥¤¥ó¥¯¡¦¥µ¥×¥é¥¤µ»½Ñ¡¢¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¹âÀ¸»ºÀ²½¤ª¤è¤ÓÄã¥³¥¹¥È²½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ñÆâÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë»Ù¼Ò¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¡¢¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·èÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬»ý¤Äµ»½ÑÎÏ¤ä´Ä¶ÂÐ±þ¤Ø¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»º´±³Ø¶âÏ«¸À¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ª¤è¤ÓÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å3¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»ñ¸»¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
±¦¤«¤é¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡À¶¿å Í¦¿Í»ÔÄ¹¡¢¥ê¥³¡¼ ¥ê¥³¡¼¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º£Â£Õ Energy HarvestingÀïÎ¬¼¼¡¡¼¼Ä¹¡¡ÅÄÃæ Å¯Ìé¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó ºë¶Ì»Ù¼ÒÄ¹¡¡ÅÄÃæ ¹°µ±
¢£ËÜ»ö¶È¤Î³µÍ×
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¸ÇÂÎ·¿¿§ÁÇÁý´¶ÂÀÍÛÅÅÃÓ ¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
https://industry.ricoh.com/dye-sensitized-solar-cell
´°Á´¸ÇÂÎ·¿¿§ÁÇÁý´¶ÂÀÍÛÅÅÃÓ µ»½Ñ¥Ú¡¼¥¸
https://jp.ricoh.com/technology/tech/066_dssc
¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È°õºþ¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ
https://jp.ricoh.com/technology/tech/138_PSC
¢£´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹
¥ê¥³¡¼¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡¢NTT¥¢¥Î¡¼¥É¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ë¤è¤ë¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ³«È¯¤È¼Â¾Ú»ö¶È¤¬NEDO¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó´ð¶â¤ËºÎÂò
https://jp.ricoh.com/release/2025/0910_2
¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
https://jp.ricoh.com/release/2022/0328_1
¡ö¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¡¡¹Êó¼¼ TEL¡§050-3814-2806 (Ä¾ÄÌ) E-mail¡§koho@ricoh.co.jp
¤ªµÒÍÍ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡¡¡Energy HarvestingÀïÎ¬¼¼ »ö¶ÈÅý³ç¥°¥ë¡¼¥× E-mail¡§zjp_dssc@jp.ricoh.com