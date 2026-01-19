◆ 製品概要

純正モニターにHDMIが無い。CarPlayは毎回ケーブル必須。つながるまで待たされる。その小さな不満が、通勤でも遠出でも“運転のテンポ”を削っていきます。GetPairr TV（第4世代）は、純正の有線CarPlay搭載車をベースに、ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid AutoHDMI入力（外部機器接続）Type-C有線ミラーリングを1台にまとめた3 in 1 マルチ機能ボックス。「挿すだけ」で配線と手順を減らし、車内の“使える範囲”を拡大します。

◆ 製品機能

① 有線CarPlay車を“即ワイヤレス化”。Android Autoにも対応

USBに挿すだけで、CarPlayのケーブル接続をワイヤレスへ。ナビ・音楽・通話・メッセージ操作を、いつもの画面でスムーズに。Android Autoにも対応しているので、家族や同乗者の端末が変わっても柔軟に使えます。

② HDMI入力を増設。最大2K（2560×1440）@60Hz対応

Fire TV Stickやゲーム機などHDMI出力機器をつなげば、純正モニターで映画やスポーツ観戦が可能に。待ち時間や休憩中の車内が、すぐ“視聴空間”に変わります。HDMIは最大2K/60Hz対応で、細部までくっきり＆動きもなめらか。後席の退屈対策にも強い一手です。

③ Type-C有線ミラーリング

「無線より、確実さ優先」な場面には有線ミラーリングが便利。スマホ画面を純正モニターにダイレクト表示でき、状況に応じて使い分けできます。※DP出力（映像出力）対応のType-C端末のみ

④ 自動接続＋ステアリング連動＋音声アシスタント

初回設定後は、エンジン始動に合わせて自動接続。乗った瞬間から使えるので、毎回の操作を減らせます。ステアリング操作や音声アシスタントにも対応し、視線移動や手元操作を増やしにくい設計です。※安全のため、操作は停車中または同乗者が行ってください

◆ 製品仕様

対応車両：純正 有線CarPlay搭載車（※車両仕様により制限あり）対応機能：ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto／HDMI入力／Type-C有線ミラーリングHDMI：最大 2K（2560×1440）@60Hzサイズ・重量：約 5.8×5.8×1.4cm／40g認証：技適認証取得済み保証：メーカー保証1年／日本向けサポート体制

◆ 使用条件・注意事項

車両・ナビ環境により、機能制限や相性差が出る場合があります（購入前の適合確認推奨）一部BMW車種で非対応事例あり安全のため、走行中の注視・操作は同乗者が行うか、停車してから操作してください

◆ まとめ

つなぐための時間"を削って、走りを整える。GetPairr TV（第4世代）は、ワイヤレスCarPlay／Android AutoとHDMI入力を1台に集約し、純正モニターの可能性を広げるアップグレードパーツです。配線・抜き差し・接続待ちから解放して、ドライブをもっと快適に。

