坂本光司氏ご登壇セミナー『理念経営セミナー２０２６』開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、セミナー『理念経営セミナー２０２６』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
毎年恒例の理念経営セミナーは、不変のテーマである理念経営の本質と、永続企業の極意を二部構成で開催します。
第一部は、「日本でいちばん大切にしたい会社」シリーズの著者であり顧問の坂本光司先生に「人を幸せにできる会社にするために、経営者に求められていること」を講演頂きます。
第二部は、アタックスグループ代表パートナーの村井克行が「理想の承継のために、経営者が準備すべきこと」について解説します。
経営を思索する上で、今一度、経営者、後継者、幹部の皆様に学んで頂きたい命題です。この機会に是非ともご参加頂きますようご案内申し上げます。
【開催日】
2026/02/26（木） 13：30～17：00
【講 師】
経営学者・元法政大学大学院教授 人を大切にする経営学会会長
徳島大学客員教授 アタックスグループ顧問
坂本 光司氏
アタックスグループ 代表パートナー
アタックス税理士法人 代表社員 税理士
村井 克行
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【定 員】
先着150名様
【会 場】
投資育成ビル８階 大会議室 東京都渋谷区渋谷3－29－22
https://www.sbic.co.jp/company/access/
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2278
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
毎年恒例の理念経営セミナーは、不変のテーマである理念経営の本質と、永続企業の極意を二部構成で開催します。
第一部は、「日本でいちばん大切にしたい会社」シリーズの著者であり顧問の坂本光司先生に「人を幸せにできる会社にするために、経営者に求められていること」を講演頂きます。
第二部は、アタックスグループ代表パートナーの村井克行が「理想の承継のために、経営者が準備すべきこと」について解説します。
経営を思索する上で、今一度、経営者、後継者、幹部の皆様に学んで頂きたい命題です。この機会に是非ともご参加頂きますようご案内申し上げます。
【開催日】
2026/02/26（木） 13：30～17：00
【講 師】
経営学者・元法政大学大学院教授 人を大切にする経営学会会長
徳島大学客員教授 アタックスグループ顧問
坂本 光司氏
アタックスグループ 代表パートナー
アタックス税理士法人 代表社員 税理士
村井 克行
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【定 員】
先着150名様
【会 場】
投資育成ビル８階 大会議室 東京都渋谷区渋谷3－29－22
https://www.sbic.co.jp/company/access/
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2278
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ