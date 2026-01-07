経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、セミナー『理念経営セミナー２０２６』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

毎年恒例の理念経営セミナーは、不変のテーマである理念経営の本質と、永続企業の極意を二部構成で開催します。

第一部は、「日本でいちばん大切にしたい会社」シリーズの著者であり顧問の坂本光司先生に「人を幸せにできる会社にするために、経営者に求められていること」を講演頂きます。

第二部は、アタックスグループ代表パートナーの村井克行が「理想の承継のために、経営者が準備すべきこと」について解説します。

経営を思索する上で、今一度、経営者、後継者、幹部の皆様に学んで頂きたい命題です。この機会に是非ともご参加頂きますようご案内申し上げます。

【開催日】
2026/02/26（木）　13：30～17：00

【講　師】
経営学者・元法政大学大学院教授　人を大切にする経営学会会長
徳島大学客員教授　アタックスグループ顧問
坂本　光司氏

アタックスグループ　代表パートナー
アタックス税理士法人　代表社員　税理士
村井　克行

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。

【定　員】
先着150名様

【会　場】
投資育成ビル８階　大会議室 東京都渋谷区渋谷3－29－22
https://www.sbic.co.jp/company/access/

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2278






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
