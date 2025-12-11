こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明星大学】全国の大学で初となる指定研修「強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）」を開講― 大学教員と現場管理者が連携した実践型研修モデル
明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）人文学部福祉実践学科は、2026年2月より「強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）」を開講します。強度行動障害への支援体制強化が求められる中、東京都から認可を受けた研修指定事業者として、大学が本研修を実施するのは全国で初めての取り組みとなります。大学教員と現場管理者が連携し、理論と実践を融合した支援者育成をめざします。
■実施背景・目的
強度行動障害のある方への支援は、現場での対応負担や受け入れ制限、身体拘束や行動制限につながるリスクが指摘されており、適切な知識と技術を持つ支援者の育成が急務となっています。こうした社会的課題を受け、都道府県による研修制度が整備されていますが、受講機会や研修内容の質には地域差が生じているのが現状です。
本学では、大学教育の専門性と、福祉現場で活躍する管理者の実践知を組み合わせた研修モデルにより、現場で活かせる支援力の育成と、地域における支援体制の強化を目的として本研修を実施します。
■研修概要
【研修名】強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）
【対象】福祉施設職員、支援者など
【研修日程・方法】
・オンデマンド講義：2026年2月1日（日）〜2月20日（金）
・基礎研修（対面）：2月27日（金）
・実践研修（対面）：2月28日（土）・3月1日（日）
【対面会場】明星大学日野校
【受講料】基礎研修：30,000円（テキスト代込）
実践研修：30,000円（テキスト代込）
【申込期限】2026年1月16日（金）
【申込方法】以下の指定フォームより
https://forms.office.com/r/qBEUePEyzH
【修了証書】全課程修了者には、明星大学より修了証書を交付します
■講師
吉川 かおり（明星大学人文学部福祉実践学科 教授）
妹尾 和美 （明星大学人文学部福祉実践学科 教授）
縄岡 好晴 （明星大学人文学部福祉実践学科 准教授）
赤川 剛 （社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 施設長）
石飛 信彦 （社会福祉法人 一燈会 施設長）
■講師コメント（縄岡 好晴 准教授）
本研修は、国・都道府県が示す人材育成体系を踏まえ、基礎研修と実践研修を地域の実情に即して確実に学べるよう設計しています。
基礎・実践は、中核的人材や広域的支援人材へ進むための重要な土台であり、大学で体系的に学ぶことで、支援に必要な視点を安定して身につけることができます。
また、現場管理者と協働することで、研修内容を実際の支援に生かせる技術や判断につなげられる点も大きな特徴です。
大学と現場の連携を通じて、地域の支援体制の強化に貢献したいと考えています。
■研修に関する問い合わせ先
明星大学 人文学部 福祉実践学科 実習指導室
〒191-8506 東京都日野市程久保2-1-1
Tel：042-591-5268（対応時間 _10:00〜17:00）
E-mail：gad-training-socialwork@ml.meisei-u.ac.jp
※お問い合わせは、原則としてメールにてお願いいたします。
※報道関係者の皆様からのお問い合わせは本文末をご確認ください。
▼本件に関する問い合わせ先
明星学苑経営企画ユニット広報チーム
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：0425915670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
