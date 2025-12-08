Á´¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¿¤Þ¤´¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ª¸¸¤ÎÍñ²°¤µ¤ó¤¬TXËÌÀé½»±Ø¡¢JR»ÔÀî±Ø¤Ë½Ð¸½¡ª
¹âµé¤¿¤Þ¤´¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡Ö¸¸¤ÎÍñ²°¤µ¤ó¡×¤¬TXËÌÀé½»±Ø¡¢JR»ÔÀî±Ø¤Ë½ÐÅ¹¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤¿¤Þ¤´¤¬¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£±¿±Ä¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´¤Ï¤ó¸¦µæ½ê¡ÎÊ¸µþ¶è:ÂåÉ½Íý»ö ¾åÌîµ®»Ë¡Ï
①¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ËÌÀé½»±Ø3³¬¥³¥ó¥³ー¥¹¡¡ËÌ¸ý²þ»¥Æâ12/8(·î)～12/14(Æü)±Ä¶È»þ´Ö11:00～20:00¢¨½éÆü¤Ï13:00³«Å¹¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï19:00ÊÄÅ¹②JR»ÔÀî±Ø ²þ»¥Á°12/18(ÌÚ)～12/29(·î)Ê¿Æü10:00～21:00ÅÚÍËÆü10:00～21:00Æü¡¦½Ë10:00～20:00¢¨½éÆü¤Ï13:00³«Å¹¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï19:00ÊÄÅ¹③ËÜ¶ð¹þËÜÅ¹12/5(¶â)～7(Æü)12(¶â)～14(Æü)26(¶â)～28(Æü)±Ä¶È»þ´Ö14:00～18:00
全国各地のブランドたまご詰め合わせに、たまごかけごはんの向こう側に行けるお惣菜や幻のカステラも販売。忘年会の景品・クリスマスプレゼントにもおすすめです!