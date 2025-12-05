¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ÁÏ¶È40¼þÇ¯µÇ°´ë²è¡Ö40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
ÃêÁª¤Ç400Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÆâÆ£ ¿Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ï2025Ç¯2·î¤ËÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯1Ç¯´Ö¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¸ø¼°SNS¢¨1¡ÊX¡¢Instagram¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¢¨2Æâ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢ORIX HOTELS & RESORTS¤ÎÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¤ä¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥ºÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¹ç·×400Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¸ø¼°SNSÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://car.orix.co.jp/topics/2025_07_11/
¢¨2 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ 40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://car.orix.co.jp/campaign/40th_finale.html
¢£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¡Ö40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³µÍ×
¡Êhttps://car.orix.co.jp/campaign/40th_finale.html¡Ë
¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡ÊR¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡ÊR¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô¡¡TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¸ø¼°SNS¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ã¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Í½Ìó ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼
https://car.orix.co.jp/topics/2025_07_11/
´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ 40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ã¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Í½Ìó ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼
https://car.orix.co.jp/campaign/40th_finale.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÆâÆ£ ¿Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ï2025Ç¯2·î¤ËÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯1Ç¯´Ö¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¸ø¼°SNSÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://car.orix.co.jp/topics/2025_07_11/
¢¨2 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ 40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://car.orix.co.jp/campaign/40th_finale.html
¢£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¡Ö40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³µÍ×
¡Êhttps://car.orix.co.jp/campaign/40th_finale.html¡Ë
¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡ÊR¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡ÊR¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô¡¡TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¸ø¼°SNS¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ã¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Í½Ìó ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼
https://car.orix.co.jp/topics/2025_07_11/
´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ 40¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ã¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Í½Ìó ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼
https://car.orix.co.jp/campaign/40th_finale.html