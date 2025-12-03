株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、アミューズメント施設の枠を超える新たな遊びの提案として、アミューズメントポーカー事業「GiGO POKER」の本格拡大を進めてまいります。

GiGO POKER、今冬“次のステージ”へ！プレイヤー体験を進化させる3つの展開がスタート

GiGOグループは、従来のゲームセンターにとどまらず、エンターテイメント空間として新しい遊びの価値を追求しています。その中で、プレイ人口が1億人を超え、世界中でブームが巻き起こっているポーカーに注目し、“滞在型”の遊びを育てることをテーマに、2024年からアミューズメントポーカー事業「GiGO POKER」を運営してきました。現在同ブランドは、「GiGO新宿歌舞伎町」2階にて「GiGO POKER新宿」を展開しております。アミューズメント施設の集客力を活かして、初心者から中級者まで年齢や性別問わず、誰もが気軽にポーカーを楽しめる遊びとして、着実に成果を上げています。そしてこの冬、GiGO POKERはいよいよ“次のステージ”へ。さらなる拡大に向けた3つの展開がスタートします。■今冬の主な展開1.GiGO POKERの1号店「GiGO POKER新宿」リニューアル2.「GiGO POKER六本木」の新規展開3.ポーカー単独店舗の出店

1.「GiGO POKER新宿」2025年12月5日(金)リニューアルオープン

1号店「GiGO POKER新宿」は、様々なポーカーで遊べるだけではなく、おしゃれで居心地の良い空間を提供しております。そしてこの度「GiGO新宿歌舞伎町」2階にてアミューズメントエリアと連動した形に再構築し、リニューアルオープンいたします。アミューズメントを“遊びの入口”として活かしながら、 “滞在型の遊び”ポーカーにつながるフロア構成へと進化。初心者層の導入機会をより広げる店舗として再始動します。

■「GiGO POKER新宿」概要・店舗名：GiGO POKER新宿・店舗住所：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21-1 第二東亜会館2F・営業時間：平日16:00～23:00、休日(土・日・祝)12:00～23:00 ※金・土・祝前日は23:30まで営業・店舗URL：https://contents.gendagigo.jp/poker/・店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_SHIN

2.「GiGO POKER六本木」の新規展開

2025年12月中旬に、新店としてオープン予定のGiGO六本木4階に「GiGO POKER六本木」をオープンいたします。六本木駅直結の立地を活かし、アミューズメントフロア(1～3階)と連動した展開を実現。店舗面積はミニマムながら、駅直結の好立地と遊びやすい価格設定で、初心者はもちろん、日常的にポーカーをプレイする方も気軽に通える“カジュアルカジノ体験”を提供いたします。

■「GiGO POKER六本木」概要・店舗名：GiGO POKER六本木・店舗住所：東京都港区六本木・営業時間：16:00～24:00・店舗URL：https://contents.gendagigo.jp/poker/・店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_RPG

3.「GiGO POKER」単独店舗の出店

アミューズメント施設店舗内での展開に加えて、今後は、ポーカーだけではない幅広いエンターテイメントを提供する複合施設として「GiGO POKER」単独店の展開にも取り組んでまいります。・2026年2月オープン予定「GiGO POKER新宿西口」アミューズメント施設店舗内での展開で得た導入設計の知見を活かし、多様なゲームの種類やサービスの構成などで、ポーカーを中心とした複合施設業態へと進化させていきます。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。