Zuellig Pharma、最先端の治験支援イノベーションセンターを韓国に開設、国内外の臨床研究ニーズに対応
韓国で最も高度な治験ロジスティクスおよび調達の自動化拠点となり、臨床研究のイノベーションをリードする国としての韓国の存在感をさらに向上
韓国・京畿道 -Media OutReach Newswire- 2025年12月1日 - アジア有数のヘルスケアソリューション企業であるZuellig Pharmaは本日、新たな最先端の治験支援（CTS: Clinical Trial Support）イノベーションセンターを韓国にグランドオープンしたことを発表しました。
この施設の開設は、医療の進歩のためにZuellig Pharmaが継続的に投資し取り組んでいることの証であり、地域の患者さん、パートナー、コミュニティーにとって意味のある成果を実現していく、地域の頼れるパートナーとしての当社の立場を一層揺るぎないものにするものです。
京畿道の京釜高速道路にほど近い戦略的な立地を誇る3,800平方メートルの新たな施設は、自動化、デジタル化、様々な基準（GxP）への厳格なコンプライアンスにより、治験ロジスティクスのあり方を刷新するものとなります。様々な疾患領域に対応し、業務効率、拡張性、信頼性を向上させる設計となっています。
Zuellig Pharmaの最高経営責任者であるJohn Grahamは次のように述べています。「当社の総合ヘルスケアソリューションに加わるこの施設は画期的な節目であり、変化し続ける治験環境の中で当社が俊敏に対応していくための重要な一歩となります。また、イノベーションや持続可能なインフラストラクチャーをとおして医療の進歩に貢献し、治療アクセスを向上させ、パートナーや地域の皆さまにとって意味のある成果を提供していく当社の継続的な取り組みを反映するものです。」
この施設は高度な機能を備え、治験ロジスティクスのあり方を新たにします。完全自動のフルフィルメントシステムにより、さらに迅速で正確で信頼性の高い治験資材の配送を実現します。柔軟で拡張可能なアーキテクチャーにより、業務が中断なく遂行されるようにし、堅牢なサイバーセキュリティー対策により、機密性の高い治験データを保護します。
さらに、この施設ではあらゆる温度帯に対応し、何千もの治験薬SKUを常温、冷蔵、冷凍、超低温冷凍、極低温および返却時の保管条件で厳格に管理することが可能です。これにより、温度管理の必要な製品をサプライチェーン全体をとおして最高水準の精度で取り扱うことができます。
高い精度を誇るこの施設の再包装専用設備には、常温、冷蔵、冷凍、遮光などの再包装に関わる仕様に対応する管理された環境が整備されています。このような環境は臨床試験や規制の厳格な基準を満たすものであり、治験ライフサイクルをとおして製品の完全性を維持することが可能です。さらに、統合されたエンドツーエンドの追跡・監視システムにより、サプライチェーン全体での品質管理（chain of custody）、完全なトレーサビリティー、GxP要件の遵守を徹底させ、すべての段階で品質とコンプライアンスを強化します。
Zuellig Pharmaのシニアバイスプレジデントで治験支援事業部責任者のGiuseppe Leoは次のように述べています。「2025年現在、韓国の治験市場は世界の上位10位に入っており、研究開発パイプライン数では世界3位となっています。当社の新たな施設は拡大する需要に対応するものであり、治験薬の保管、管理、配送のあり方を刷新します。精度を重視し、重要な治療薬を確実に届け、世界中の患者さんのアクセスと治療成果の向上を目指します。」
この1年間、同センターは100以上のクライアントと連携し、累計3,000件以上の試験を支援してきました。年間出荷量としては、化学合成医薬品、バイオ医薬品、医療機器、細胞・遺伝子治療薬など、約13,000件を取り扱いました。世界トップ20の製薬会社のうち14社、世界トップ10のCROのうち8社とのパートナーシップなど、幅広い実績を積み重ね、世界の臨床研究における信頼されるパートナーとして地位を築いています。
Zuellig Pharmaについて
Zuellig Pharmaはアジアを代表するヘルスケアソリューション企業であり、コミュニティーにおける医療アクセスの向上をパーパスに掲げています。地域で拡大する医療ニーズを支える力強いイノベーション文化を基盤とし、世界有数の流通、商業化、治験支援サービスを提供しています。100年前に創業したZuellig Pharmaは、18市場で数十億ドル規模の事業を展開するまでに成長し、12,000人以上の社員を擁しています。当社の社員は200,000の医療機関にサービスを提供し、世界トップ20の製薬企業を含む450社以上のクライアントと連携しています。
