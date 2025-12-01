レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本グリーンパッケージング市場はサステナブル需要拡大で2033年に245億4000万米ドル到達見通し、CAGR5.7％が循環型素材革命をけん引
日本グリーンパッケージング市場は、2024年の149億米ドルから2033年には245億4000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7％で成長する見込みです。グリーンパッケージングは、植物由来プラスチック、再生紙、発泡スチロール、再利用ポリエチレン（PE）袋など、環境に配慮した素材を活用した包装を指し、従来の合成樹脂包装と比較して廃棄物削減やカーボンフットプリント低減に貢献しています。さらに、風力や太陽光、バイオ燃料などの代替エネルギーをサプライチェーンに取り入れることで、エネルギー効率の向上にも寄与しています。
市場を牽引する環境意識の高まり
日本国内では、消費者の環境配慮意識が高まっており、企業のグリーンパッケージング導入の需要を後押ししています。持続可能性や廃棄物削減に関する社会的関心の高まりは、エコフレンドリーな包装ソリューションの普及を加速させています。日本政府は、3Rアプローチ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進や、容器包装リサイクル法によるリサイクル率の向上などを通じて、環境に優しい包装の利用を積極的に支援しています。
2022年の生産動態統計調査では、プラスチック容器、包装用紙、ガラス容器などの生産量が増加しており、リサイクル技術の進歩や再生材料の利用拡大が背景となっています。これらの動向は、グリーンパッケージング市場の持続可能性と革新性への日本の強いコミットメントを示しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-green-packaging-market
高コストとインフラの課題
一方で、グリーンパッケージング導入には経済的・インフラ面での課題も存在します。中小企業にとっては、従来の包装材料と比べて高コストであることが採用の大きな障壁となります。例えば、プラスチック袋の製造コストは約1セントに対して、紙袋は約4セントと、価格差が顕著です。
また、持続可能な包装の拡大には、リサイクルプログラムの実施や輸送システムの最適化など、物流やインフラの調整が必要です。こうした取り組みは追加投資を伴い、多くの利害関係者との連携を求められるため、導入プロセスが複雑化する傾向があります。
技術革新による市場機会
技術の進歩は、市場成長を促す重要な要素となっています。日本では、生分解性包装、スマート包装、アクティブ包装など、先進的なグリーンパッケージング技術の開発が進んでおり、持続可能性と機能性の両立を実現しています。
日本政府は、2050年までのカーボンニュートラル達成に向けて、2030年の排出削減目標を2013年比で46％引き上げました。これに伴い、AIやデジタル技術を活用した脱炭素化戦略が推進され、グリーンパッケージング分野の技術開発や社会実装を加速させています。さらに、2兆円規模のグリーンイノベーション基金により、研究開発および商業化の支援が行われ、持続可能な技術革新への取り組みが強化されています。
主要企業のリスト：
● Dai Nippon Printing Co., Ltd.
● Toppan Printing Co., Ltd.
● Oji Holdings Corporation
● Mitsubishi Chemical Corporation
● Sealed Air Corporation
● Ecolean AB
● Amcor plc
● Tetra Pak International S.A.
市場を牽引する環境意識の高まり
日本国内では、消費者の環境配慮意識が高まっており、企業のグリーンパッケージング導入の需要を後押ししています。持続可能性や廃棄物削減に関する社会的関心の高まりは、エコフレンドリーな包装ソリューションの普及を加速させています。日本政府は、3Rアプローチ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進や、容器包装リサイクル法によるリサイクル率の向上などを通じて、環境に優しい包装の利用を積極的に支援しています。
2022年の生産動態統計調査では、プラスチック容器、包装用紙、ガラス容器などの生産量が増加しており、リサイクル技術の進歩や再生材料の利用拡大が背景となっています。これらの動向は、グリーンパッケージング市場の持続可能性と革新性への日本の強いコミットメントを示しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-green-packaging-market
高コストとインフラの課題
一方で、グリーンパッケージング導入には経済的・インフラ面での課題も存在します。中小企業にとっては、従来の包装材料と比べて高コストであることが採用の大きな障壁となります。例えば、プラスチック袋の製造コストは約1セントに対して、紙袋は約4セントと、価格差が顕著です。
また、持続可能な包装の拡大には、リサイクルプログラムの実施や輸送システムの最適化など、物流やインフラの調整が必要です。こうした取り組みは追加投資を伴い、多くの利害関係者との連携を求められるため、導入プロセスが複雑化する傾向があります。
技術革新による市場機会
技術の進歩は、市場成長を促す重要な要素となっています。日本では、生分解性包装、スマート包装、アクティブ包装など、先進的なグリーンパッケージング技術の開発が進んでおり、持続可能性と機能性の両立を実現しています。
日本政府は、2050年までのカーボンニュートラル達成に向けて、2030年の排出削減目標を2013年比で46％引き上げました。これに伴い、AIやデジタル技術を活用した脱炭素化戦略が推進され、グリーンパッケージング分野の技術開発や社会実装を加速させています。さらに、2兆円規模のグリーンイノベーション基金により、研究開発および商業化の支援が行われ、持続可能な技術革新への取り組みが強化されています。
主要企業のリスト：
● Dai Nippon Printing Co., Ltd.
● Toppan Printing Co., Ltd.
● Oji Holdings Corporation
● Mitsubishi Chemical Corporation
● Sealed Air Corporation
● Ecolean AB
● Amcor plc
● Tetra Pak International S.A.