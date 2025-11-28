韓国のエンターテインメント企業BIG OCEAN ENM（日本窓口：株式会社ANDCORE）は、2025年8月29日にデビューした6人組K-POPガールズグループ「iii（アイアイアイ）」が、12月10日（水）に日本初となるショーケース『iii Debut Showcase』をサンシャインシティ 噴水広場で開催することをお知らせいたします。

▼「iii（アイアイアイ）」についてiiiは、「AIから現実へ、存在の転換」をコンセプトに誕生した独創的な世界観を有するK-POPガールズグループです。プレデビュー曲「Forbidden Midnight」はYouTube再生数133万回を突破し、関連動画を含めた累計再生数は550万回以上を記録しており、デビュー前から世界中で注目を集めています。

【メンバー紹介】▶︎スビン（SOOBIN）韓国出身、2006年6月23日生まれ。リーダー。明るいエネルギーと優れたダンス・ボーカルスキルを兼ね備えたオールラウンダーです。▶︎テリ（TAERI）韓国出身、2002年9月21日生まれ。没入度の高いステージング表現と特徴的なハスキーボイスを持つボーカリストです。▶︎ナムキング（NAMKHING）タイ出身、2007年12月19日生まれ。3ヶ国語を操るグローバルメンバー。明るくポジティブな存在感を示すボーカルです。▶︎ハナ（HANA）日本出身、2004年5月22日生まれ。優しいリーダーシップと強いメンタリティを兼ね備えた日本人メンバー。高いダンススキルを有しています。▶︎ウンギ（EUNGI）韓国出身、2004年8月16日生まれ。豊富なステージ経験を有する頼れるメンバー。表情演技とコメント力に優れています。▶︎フラン（HURAN）韓国出身、2006年11月5日生まれ。外見と表情演技に強烈なインパクトを有する「キーガール」。AIから現実への橋渡し役として象徴的な存在です。

日本初となるデビューショーケースをサンシャインシティ 噴水広場にて12月10日開催

▼Debut Showcase開催概要 タイトル：iii Debut Showcase 日程：2025年12月10日（水） 時間：19:00 開演 会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場（東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ B1） ※観覧無料デビュー曲「Forbidden Midnight（Real ver.）」をはじめ、iiiの世界観を体感できるパフォーマンスを披露予定。日本での初ステージとなる、特別なショーケースとなります。

【X】https://x.com/I_I_I_official【Instagram】https://www.instagram.com/iii_bigocean.official/【YouTube】https://www.youtube.com/@iii_official

■ BIG OCEAN ENM ドラマ/映画/音楽など各分野のリードするクリエイターを集めた、総合エンターテイメント企業。グローバルアーティストの発掘・育成、様々なドラマOSTやアルバム制作、韓国初のK-POPマガジン発行など、多岐にわたる実績を持つ。【会社概要】 会社名：BIG OCEAN ENM 所在地：韓国 公式サイト：http://bigoceanenm.com/

【本リリースに関するお問合せ】 日本窓口：株式会社ANDCOREメールアドレス：info@andcore.net