AI MQL合同会社、小規模プロップファームの「コンプライアンス民主化」を実現する「Aegis MQL SaaS」新サービス体系を提供開始。
～機関投資家グレードの不正検知AIと法的証跡能力を、月額サブスクリプションで全てのファームへ～
金融アルゴリズムの品質保証およびRegTech（規制技術）ソリューションを開発するAI MQL合同会社（本社：東京都港区、代表社員：上村十勝）は本日、同社の主力製品である次世代AIコンプライアンス・システム「Aegis MQL SaaS」において、小規模および新規参入のプロップトレーディングファーム（プロップファーム）に最適化された新サービス体系の提供を正式に開始しました。
本サービスは、これまで大手機関投資家や大規模ファームに限られていた高度な「GenAI因果指紋分析」技術を、安価かつ即時導入可能なSaaSモデルで提供することで、新興ファームが直面する「有毒なオーダーフロー（Toxic Flow）」と「規制コンプライアンス」という二重の脅威を解決します。
背景：プロップトレーディング業界の構造的危機
2025年現在、世界のプロップトレーディング市場は急速な拡大を続けており、ホワイトラベルソリューションの普及により参入コストは劇的に低下しています。しかし、この「民主化」は同時に、深刻な構造的脆弱性を露呈させています。
技術的非対称性と「搾取」の蔓延：
個人トレーダーが高性能なHFT（高頻度取引）ツールやレイテンシーアービトラージ（遅延裁定取引）ボットを月額数十ドルで入手可能になった結果 、防御策を持たない小規模ファームは、システムの遅延を突いた「リスクフリー」な略奪的取引の標的となっています。
信頼の崩壊と規制リスク：
My Forex Funds（MFF）事件以降、トレーダーへの不当な支払拒否に対する監視が世界的に厳格化しています 4。明確な証拠なき口座凍結は、即座にSNSでの炎上や規制当局の介入を招くリスクがあります 4。
従来のサーバーインストール型リスク管理プラグインは高額であり、かつ導入に高度な技術リソースを要するため、小規模ファームにとっては導入のハードルが高いものでした。
「Aegis MQL SaaS」新体系の特長：小規模ファームのための「アイアンドーム」
AI MQLは、「信頼を科学する」というミッションのもと、これらの課題を一挙に解決する以下の機能を提供します。
1. インフラ不要の「ゼロ・フリクション」導入
従来のMT4/MT5サーバーへのプラグインインストール（DLL）を不要とし、API連携またはトレードログのアップロードのみで即座に解析を開始できるアーキテクチャを採用しました。これにより、サーバー権限を持たないホワイトラベル（Grey Label）運用のファームでも、機関投資家レベルの監査が可能となります。
2. GenAI因果指紋分析（Causal Fingerprint Analysis）
従来の「ルールベース（閾値判定）」の検知システムでは、巧妙に偽装された不正取引を見抜くことは不可能でした。「Aegis」は、生成AIを活用して取引の「文脈」と「因果関係」を解析します。市場全体の価格変動（Lead）と個別の注文（Lag）の相関を微細に分析することで、人間には不可能な反応速度や、統計的に異常な勝率を持つ「隠れBot」や「Copy Trading」を高精度に検出します。
3. 説明可能AI（XAI）による「調査ブリーフィング」の自動生成
