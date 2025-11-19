2年に一度開催される国内唯一の大規模鉄道ビジネス展示会「第9回鉄道技術展2025」ならびに、社会インフラ構造物、モニタリング、維持管理をテーマにした展示会「第6回橋梁・トンネル技術展」が、いよいよ開幕します。会場は幕張メッセ(千葉県千葉市)4～8ホール、11月26日(水)より11月29日(土)までの4日間開催します。





前回開催風景の一部(2023年 幕張メッセ)





今回の鉄道技術展には、過去最高となる616社・団体が出展し、業界の最前線を担う最新技術とサービスが一堂に介します。会場内には、出展者ごとに注目の展示やデモンストレーションが多数予定されています。注目の初出展企業として、日立製作所が登場。鉄道事業者から利用者まで、鉄道に関わるさまざまな人々の課題に、デジタルの力で切り拓く新たな取り組みを紹介します。また、JRグループをはじめとする旅客鉄道会社各社(※)が、最新の導入技術やサービス、そして未来への展望を披露。さらには音楽館が提供する運転シミュレータをはじめ、さまざまな鉄道事業者によるAI関連技術の実例紹介など、最先端の革新的な技術に触れることができる貴重な機会となっています。屋外展示会場(※)では、峰製作所によるレール溶接など、臨場感あふれる実演も並びます。最終日には、鉄道業界の未来を担う人材との出会いをつくるリクルーティングイベント「鉄道業界探求フェア(※)」も開催します。

※出展者は鉄道技術展サイトで確認ください／最終日は屋外展示がありません／鉄道業界探求フェアは最終日のみ実施します









【一般向け情報】

第9回鉄道技術展2025 ： https://www.mtij.jp/

第6回橋梁・トンネル技術展： http://www.infratech-expo.jp/





出展者に関する情報は下記を参照ください。

出展者検索サイト： https://f-vr.jp/mtij/enq/show1/registration2025/corpname_search.cgi

関連キーワードでの検索も可能です





鉄道業界探求フェア(※)の詳細は右記を参照ください： https://www.mtij.jp/recruit-visitor/

併設事業、セミナー等の詳細は右記を参照ください ： https://www.mtij.jp/jp/event.php





「鉄道技術展」「橋梁・トンネル技術展」(東京)は、2年に一度の開催となります。

この機会にぜひご来場ください。関係皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。





※鉄道業界探求フェアの取材について

ステージイベントに登壇予定のYouTuber スーツ氏につきましては、誠に恐れ入りますが写真撮影をはじめとする一切の取材をお断りいたします。また、すべての登壇者においても、会場内で囲み取材、ぶら下がり取材等を行うことを禁止とさせていただきます。









【開催概要】

◇会期 ：2025年11月26日(水)～29日(土)※11/29は屋外展示がありません

10:00～17:00※最終日29日(土)は16:00まで

◇会場 ：幕張メッセ4～8ホールおよび国際会議場

◇主催 ：産経新聞社

◇オーガナイザー ：株式会社シー・エヌ・ティ

◇出展規模(11/17時点)：鉄道技術展 616社・団体 1,446小間

橋梁・トンネル技術展 46社・団体 69小間





◇展示会全般の問合せ先(一般の問い合わせ先)

オーガナイザー 株式会社シー・エヌ・ティ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3-4F

Tel： 03-5297-8855

Fax： 03-5294-090

第9回鉄道技術展2025担当 E-mail： info2025@mtij.jp

第6回橋梁・トンネル技術展担当 E-mail： info2025@infratech-expo.jp