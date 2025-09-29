ユーティリティビークル市場規模、シェア、成長およびメーカー 2035
KDマーケットインサイトは、市場調査報告書『ユーティリティビークル市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査手法を用いて、市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らの市場投入戦略（GTM戦略）を理解しました。
グローバルユーティリティビークル市場に関する調査報告書によると、2025年から2035年までの期間において、市場は年平均成長率（CAGR）9.8%で成長し、2035年末までに市場規模はUSD 855億ドルの売上高に達すると予測されています。2025年の市場規模はUSD 347億ドルの売上高と評価されています。
ユーティリティビークル市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
ユーティリティビークル市場は、世界の自動車産業の中でも最もダイナミックなセグメントの一つとなっています。SUV（スポーツユーティリティビークル）、MPV（多目的車）、クロスオーバー、特殊オフロード車を含むユーティリティビークルは、乗員の快適性、荷物の積載能力、頑丈な性能のバランスを提供するよう設計されています。過去10年間で、ユーティリティビークルはニッチなオフロード車から、家族、ビジネスパーソン、アウトドア愛好家に広く受け入れられる主流の車両へと変貌しました。
市場拡大の要因は、消費者の嗜好の変化、都市化の進展、車両設計や技術の進歩にあります。ユーティリティビークルは、先進的な安全機能、インフォテインメントシステム、燃費性能の高いパワートレインを備えることが増え、従来のセダンやハッチバックに代わる魅力的な選択肢となっています。
市場規模とシェア
ユーティリティビークルは、北米、欧州、アジア太平洋地域を含む多くの地域で、自動車販売全体の中で支配的なシェアを占めています。SUVとクロスオーバーが最大のセグメントであり、その多用途性、デザイン、機能性によって大きな市場シェアを獲得しています。特に都市部ではコンパクトSUVやミッドサイズSUVが人気であり、フルサイズSUVやユーティリティトラックは、牽引力や積載力を必要とする家庭やビジネスパーソンに支持されています。
また、電動・ハイブリッドユーティリティビークルも大きな成長分野として台頭しており、政府のインセンティブ、厳格な排出規制、持続可能なモビリティに対する消費者需要によって後押しされています。
成長要因
消費者嗜好の変化：SUVやクロスオーバーは高い着座位置、広い室内空間、モダンなデザインが好まれる。
都市化とライフスタイルの変化：家族利用とレジャーを両立できる車両の需要増加。
パワートレイン技術の進歩：ハイブリッド車や電気自動車が環境に優しい選択肢として普及。
安全性・快適性の向上：ADAS、コネクティビティ、インフォテインメントの導入で市場魅力を強化。
