世界のデータセンターネットワーキング市場規模シェア、競争環境、トレンド分析レポート： コンポーネント別、エンドユーザー別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
データセンターネットワーキング市場は、クラウドサービスの需要拡大とAI・ビッグデータの導入加速を背景に、今後も力強い成長を遂げる見通しです。2022年には222億米ドルだった同市場の規模は、2031年には625億米ドルにまで達すると予測されており、2023年から2031年の間で年平均成長率（CAGR）12.2％という非常に高い成長率が見込まれています。これにより、同市場は今後のデジタルインフラ戦略において極めて重要な役割を果たすことになります。
特に日本では、政府主導の「デジタル田園都市国家構想」や、産業界によるスマートファクトリーや自動運転システムの本格導入により、高速・低遅延のデータセンターネットワークの整備が急務とされています。これに対応する形で、ネットワークスイッチ、ルーター、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）などの分野でイノベーションが加速しています。
ハイパースケールデータセンターの進化が新たなビジネスチャンスを創出
世界中でハイパースケールデータセンターの建設が相次ぐ中、日本市場においてもGoogle、AWS、Microsoftといったクラウド大手企業が東京・大阪・福岡エリアでのインフラ投資を強化しています。これに伴い、10G/40Gから100G/400Gへの高速化を見据えたネットワーク機器の導入需要が高まっており、光トランシーバー、イーサネットスイッチ、DCファブリックアーキテクチャなどが注目を集めています。
また、サーバー間通信の最適化、ストレージソリューションとの統合、リモートアクセスの強化といった点でもデータセンターネットワーキングは重要性を増しており、今後はサービスの差別化要因としてネットワークの信頼性と拡張性が一層重視されることになるでしょう。
AI・IoT・5G導入がネットワークトラフィックを爆発的に増加
近年、AIの運用基盤としてのGPUサーバー、IoTデバイスの普及、5G通信の商用化が進む中で、データセンター内外で扱われるトラフィック量は指数関数的に増加しています。このような背景から、より高度なトラフィック管理技術や動的ルーティング機能を備えたネットワーク機器が求められており、NVIDIAやArista Networks、Cisco Systemsなどのグローバル企業が次世代製品を相次いで投入しています。
日本国内でも、製造業やヘルスケア、エネルギー産業におけるAI推進により、リアルタイムデータ処理を支えるインフラ整備が求められており、これは今後のネットワーク需要の中核を担う要因となると見られます。
主要な企業:
● HPE
● Cisco Systems Inc.
● IBM
● Pluribus Networks
● Console Connect
● Oracle Corporation
● Broadcom Corp
● VMware Inc.
● Fujitsu Ltd
● Edge Micro
● Intel Corporation
● Dell Technologies Inc.
● Microsoft Corporation
● Juniper Networks Inc.
● Alcatel-Lucent Enterprise
● Lenovo Group
● Huawei Technologies Co. Ltd
