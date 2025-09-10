世界の施設管理市場：2022年から2031年にかけてCAGR11.8％で成長し、499億米ドルから1,369億米ドルへ拡大する成長産業
世界の施設管理市場は、2022年の499億米ドルから2031年には1,369億米ドルへと拡大すると予測されており、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）11.8％で成長が見込まれています。施設管理は、建物や敷地、インフラ、不動産の効率的な運用を支える重要な分野であり、セキュリティ、環境負荷の軽減、運用効率の最大化に寄与しています。今後、持続可能な都市づくりやデジタル技術の普及が成長をさらに後押しすると考えられます。
施設管理の定義とカテゴリー
施設管理（FM: Facility Management）は、ハード FM とソフト FM の2つの主要な領域に分類されます。ハード FM は建物やインフラの物理的資産に焦点を当て、電気設備、空調、配管、エレベーターなどが含まれます。一方でソフト FM は、清掃、警備、ケータリング、オフィス管理、リース会計といった人材主導型のサービスを中心に展開されます。両分野は相互補完的に機能し、効率的で持続可能な施設運営の基盤を構築しています。
成長を後押しする主要ドライバー
施設管理市場の成長を支える大きな要因として、以下の3点が挙げられます。
都市化とインフラ開発の加速
新興国を中心に都市化が急速に進み、商業施設や住宅、公共インフラへの需要が拡大しています。これにより施設の運用・保守を支えるサービスの必要性が高まっています。
持続可能性への取り組み
企業や政府機関は、エネルギー効率の改善や環境負荷の削減を目指しており、施設管理におけるグリーンソリューションや再生可能エネルギー活用が注目されています。
デジタル化とスマートビルディング技術
IoT、AI、ビッグデータの導入により、リアルタイムでの施設管理や予知保全が可能となり、効率化とコスト削減を実現しています。
地域別の市場動向
北米とヨーロッパは成熟市場として安定的に推移し、特に持続可能性と高度な技術導入が成長の中心となっています。一方、アジア太平洋地域では都市化の加速と大規模インフラ投資が進み、最も高い成長ポテンシャルを持つ市場と位置づけられています。特に中国、インド、日本では、商業施設や製造業の需要拡大に伴い、施設管理サービスの需要が急増しています。
競争環境と主要プレーヤー
施設管理市場は多国籍企業から地域特化型企業まで幅広いプレーヤーによって構成されています。グローバル企業は、包括的なFMサービスを提供し、スマートビルディングやエネルギー効率化ソリューションの導入を進めています。一方、地域企業はローカル市場のニーズに対応し、柔軟なサービス提供によってシェアを拡大しています。今後は、パートナーシップやM&Aを通じた事業拡大が加速することが予測されます。
主要な企業:
● Sodexo
● CBRE Group, Inc.
● ISS A/S
● Compass Group
● Tenon Group
● Johnson Controls International plc.
● Dussmann Group
● Serco Group PLC
● OCS Group International Limited
● Dussmann Gulf LLC
● G4S Plc
