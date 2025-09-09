世界のサービスロボット市場展望：2031年までに747億米ドルへ成長、CAGR18.4％で拡大する革新的自動化の未来
世界のサービスロボット市場は、2022年に163.5 億米ドル規模からスタートし、2031年には747億米ドルへと拡大すると予測されています。2023年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は18.4％と極めて高い水準に達し、産業界や日常生活におけるロボット活用の急速な普及を裏付けています。この成長は、AIや自動化技術の進歩、労働力不足への対応、そして人間の生活をより便利かつ効率的にするニーズの高まりに支えられています。
サービスロボットの定義と特徴
サービスロボットとは、産業用ロボットとは異なり、人々に直接サービスを提供する目的で設計されたロボットを指します。これらは半自動または完全自動で作業を遂行し、必要に応じて人間の操作を受け入れる柔軟性を持ちます。家庭内清掃や介護支援から、医療現場における手術補助、さらにはエンターテインメントや物流まで、多様な分野に展開が進んでいます。特に内部制御システムを備えることで、人為的なエラーを減少させ、生産性と安全性を両立させる点が大きな特徴です。
市場成長を牽引する要因
● AIとIoTの進化：高度な人工知能とモノのインターネット技術により、サービスロボットは環境認識能力や自律的判断力を強化し、より複雑な作業への対応が可能になっています。
● 高齢化社会への対応：特に先進国における高齢化は、介護や医療分野でのロボット需要を飛躍的に拡大させています。
● 労働力不足：建設、物流、小売、農業などの分野では人材不足が深刻化しており、ロボット導入による省人化が急務となっています。
● 消費者需要の多様化：家庭用ロボットやサービス業における接客ロボットなど、生活の利便性を高める製品への期待が市場拡大を後押ししています。
応用分野別の市場展開
サービスロボットの利用は多岐にわたります。家庭では掃除や芝刈りロボットが普及し、医療分野では手術支援ロボットやリハビリ支援機器が導入されています。また、物流業界では倉庫内での自動搬送や在庫管理、農業分野では自動収穫機や農薬散布ドローンが活用されています。これらの分野横断的な活用は、市場の多様な成長機会を生み出しています。
課題と制約要因
サービスロボット市場の急成長には課題も存在します。高額な初期導入コストは、中小企業や家庭ユーザーにとって大きな障壁となります。また、AIによる自律判断やプライバシーに関する倫理的・法的懸念も依然として解決が必要です。さらに、機械が人間の仕事を奪う可能性に関する社会的懸念も、市場成長の調整要因となり得ます。
主要な企業：
● Ricoh
● Honda Motor Co., Ltd
● iRobot Corporation
● KUKA AG
● Intuitive Surgical
● Daifuku Co., Ltd
● SoftBank Robotics Group Corp
● Aethon
● Boston Dynamics
● Fetch Robotics, Inc
セグメンテーションの概要
タイプ別
● プロフェッショナル
● パーソナル
用途別
● 国内
● 産業および商業用
● 運輸および物流
● 医療
● 防衛
● 建設および解体
● 無人車両
● 農業および林業
