½é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ª¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥×¥íºî²È¤Ë¤è¤ëEnglish Creative Writing¹ÖºÂ¡ÚÀ¤³¦¤È·Ò¤¬¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£SemiLattice¡Û

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Classes with Deana Luchia
Be creative, improve your English, have fun and make friends: My writing classes give you the opportunity to do all these things.
My name is Deana Luchia. I'm an author and journalist with a Masters in Professional Writing. I created my business, Write To The End (writetotheend.org) to share my love of writing and to encourage people to tell their own stories. Creative Writing¡¥
I have over 600 classes, covering every topic imaginable, from "character building", "scene setting" and "dialogue" to "create a villain", "write a picture book" and "cosy crime clues and red herrings".
Whatever you want to write, however much (or little) you've written before, my classes are informative, friendly, inclusive and fun.
I look forward to meeting you.
WEBSITE https://www.writetotheend.org
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000145467.html
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