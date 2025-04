½é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ª¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥×¥íºî²È¤Ë¤è¤ëEnglish Creative Writing¹ÖºÂ¡ÚÀ¤³¦¤È·Ò¤¬¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£SemiLattice¡Û

合同会社SemiLatticeイギリスでプロのライターとして600以上のクラスを受け持ってきたDeanaさん

本日4月23日に会社創立1周年を迎えるグローバル共創コミュニティ SemiLattice(セミラティス)は、2025年2月25日に1期が始動し、日本やイギリス、アメリカをはじめとする8か国から53人のクリエイター(有料会員)が集まっています。

セミラティスでは、自分の強みとワクワクを軸にした「Resourceful Life」の実現を目標に掲げ、会員同士で日々新しい企画やイベントにチャレンジしています。これまでも、ストレングスファインダー、グループメンタリング、マインドフルネス、英会話、コミュニティメンバーや企業との共創プロジェクトなど、それぞれのメンバーの経験や才能を活かしたイベントを日々行なっています。

今回は、そんなセミラティスメンバーの繋がりがご縁を結び、初のグローバルイベントとして「English Creative Writing講座」を開催が実現することになりました。創立1周年を迎えた今日、このお知らせができることをとても嬉しく思います。

通常、イベントはコミュニティ内の会員限定のところ、この度はオープンイベントとして、会員以外の方にもご参加いただけます。

プロのライターからオールイングリッシュで直接英語のライティングを学べる貴重な機会。オンラインでの開催ですので、ぜひ日本や海外など、世界中どこからでもご参加ください。

【Creative Writing クリエイティブライティングとは?】

通常の学問、勉強のための文章(アカデミック・ライティング)の枠を超え、架空の筋や事柄(フィクション)を創作、自由に執筆することをクリエイティブライティングと言います。オリジナルのストーリーやキャラクターを生み出し、比喩的な表現を用いることで、想像力と創造力を身につけられ、自分らしい表現で英語を書けるようになるのはもちろん、話せるようにもなります。

今回、プロのイギリス人作家・Deana(ディアナ)さんから、All Englishで直接ライティングを学べる機会を作りました。

日本人向けに、英語で言っていることはなんとなくわかる!というレベルでも参加できる内容のクラスを作ってもらいましたので、英語力がまだまだ不安だという方も安心してご参加ください。

DeanaさんによるCreative Writingクラス1期生は5月29日(木)スタート!

日本時間 毎週木曜日21時から1時間×8回の有料クラスです。

★以下のような方におすすめです★

・英語を勉強するきっかけが欲しい。学ぶなら楽しく学びたい。

・書くことが好きなので、それを英語で学んでみたい

・英語を学ぶ仲間が欲しい

(Deanaさんいわく、自分の気持ちを表現するのですごく仲良くなりやすいそうです!)

・本場のBritish Englishのシャワーを浴びたい

「こんなに贅沢でわくわくする機会はなかなかない!」と、私たちも自信を持っています。

まずはどんなクラスなのか、一緒に体験してみませんか?

【Deanaさんからのメッセージ】

(原文)※和訳は下に続きます。

Classes with Deana Luchia

Be creative, improve your English, have fun and make friends: My writing classes give you the opportunity to do all these things.

My name is Deana Luchia. I'm an author and journalist with a Masters in Professional Writing. I created my business, Write To The End (writetotheend.org) to share my love of writing and to encourage people to tell their own stories. Creative Writing.

I have over 600 classes, covering every topic imaginable, from "character building", "scene setting" and "dialogue" to "create a villain", "write a picture book" and "cosy crime clues and red herrings".

Whatever you want to write, however much (or little) you've written before, my classes are informative, friendly, inclusive and fun.

I look forward to meeting you.

WEBSITE https://www.writetotheend.org

(和訳)

創造的であれ!英語力向上!そして、わくわくしながらお友達も作れちゃう♪

全てが叶ってしまう欲張りな環境がわたしのライティングクラスです。

ディアナ ルチアと申します。作家でありジャーナリストであり、執筆修士号を持っています。

私の執筆への愛とみんなをクリエイティブライティングへと勇気づけるために

Write To The End (writetotheend.org) という会社をイギリスで立ち上げました。

今までに600以上のクラスを受け持っています。

想像できるテーマだけでも、

「キャラクター設定」、「場面設定」、 そして「対話」から「悪役設定」、「絵本作り」、そして 「犯罪の手掛かりから おとり捜査」 までとありとあらゆるクラスを教えてきました。

どんなテーマでも大丈夫!今までにまったく経験がなくても大丈夫!

私のクラスから 得られることは沢山で、親しみやすく、あらゆる人を平等に受け入れ 、わくわくしかありません!

皆様にお会いできることを楽しみにしております。

WEBサイト https://www.writetotheend.org

【開催概要】

■体験会

・日時…2025年5月6日(火)21:00 ~ 22:30

・参加費…SemiLattice会員:無料 / 非会員:1980円(事前決済)

・参加方法…Zoom ※アーカイブ視聴も可能です。

~当日の流れ~

・SemiLatticeのご紹介

・DeanaさんによるCreative Writing体験ワークショップ(60分)

・日本人向け特別クラスのご案内

・Q&A

■講座(全8回)

・日時:5月29日(木)スタート。以降、毎週木曜日21時(日本時間)から、各回1時間。

・費用:全8回合計で£120(\24,000程度)

2025年2月にスタート!

グローバル共創コミュニティ「セミラティス」とは?

「セミラティス」は、2025年2月25日に総勢53名でスタートした、グローバル共創コミュニティです。もともと多様な個性やキャリアを持った人と繋がっていた代表・鎌田薫の「世界中にいるわたしの知り合いの素敵な人たちを繋いだら色んなワクワクすることができそう!」という思いから、コミュニティを本格化するために企業化、生き方やキャリアの可能性を広げられるコミュニティを場所を目指しています。

セミラティスの名前は、『多様な結びつきによって構造が強固になる「セミラティス」構造」』という都市構造の考え方が由来です。セミラティス構造のように、それぞれ個性が違う仲間が集うからこそ、面白いシナジーをたくさん生み出していきたいと考えています。

■コンセプト:自分の「強み」と「ワクワク」を軸に、「Resourceful Life」の実現を目指す

「やらなくてはいけないこと」よりも、「やりたいこと=強みとワクワク」を軸にしたキャリアをサポート。個人の興味や得意領域に合わせてイベントに参加できるだけでなく、自分自身がイベントや企画を立ち上げたり、今までとは違うキャリアの仕事に自由に挑戦・参加できる場としてのコミュニティです。

■特徴:グローバルで多様なバックグラウンドを持つ日本人が集うコミュニティ

現在、イギリス、アメリカ、日本をはじめとする8か国53名の会員が参加。海外は駐在・駐在帯同、海外移住、永住、ワーキングホリデーなど背景はさまざまで、日本在住メンバーも、東京のみならず名古屋などからも参加。世界中のどこからでも参加できる、オンラインの時代だからこそのグローバルなコミュニティです。

■事業内容:コミュニティ事業(会員同士の”共創”)と、パートナー事業(企業との”共創”)

1.コミュニティ事業(コミュニティメンバー同士の”共創”)

セミラティスの会員同士でサービスやイベントを提供しあうプラットフォーム事業。

メンバーのバックグラウンドは、キャリアアドバイザー、パーソナルトレーナー、元ミュージカル俳優、英会話教師、マインドフルネス講師、企業コンサル、主婦など多種多様。それぞれの経験や好きなことを生かして、ストレングスファインダーワークショップ、グループメンタリング、瞑想、インタビュー企画などのイベントが日々行われています。

また、コミュニティ内で自分のサービスを有料販売することもでき、プロによるパーソナルトレーニングや個別キャリアメンタリングなどが提供されています。

2.パートナー事業(企業との”共創”)

セミラティスに所属する世界中の経験・才能とネットワークを企業のソリューションに活用する事業。世界中にいる日本人の繋がりを活かすことで、日本の企業の海外進出等のサポートを行います。これまでも、日本の食品会社等から海外進出の相談を受けています。

現在では、海外進出支援のパイオニアであるPuzzle Ring Factoryとの協業により、現地市場調査、現地日本企業マッチング、展示会支援サービス、リエゾン支援の4つのサービスを実現。いずれも日本と現地の両方知る日本人だからこそできる、カルチャーギャップを埋めるソリューションを提供しています。「日本企業の発展に貢献したい」という想いをもつメンバーとのネットワークと、海外進出を検討される日本企業とを繋ぎ、発展に寄与企業の国境を超えた事業開発とソリューションをサポートしてまいります。

協業プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000145467.html

セミラティスの事業内容は、大きく分けて2つ。企業との”共創”と、コミュニティメンバー同士の”共創”をサポート

【企業情報】

合同会社SemiLattice

代表:鎌田薫

会社設立日:2024年4月23日

お問い合わせ先:info@semilatticeworld.com