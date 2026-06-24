ダイアモンド☆ユカイ、「君はともだち」を渋谷で熱唱！ 前田敦子が喜び爆発
歌手のダイアモンド☆ユカイと俳優・前田敦子が、24日、SHIBUYA109店頭イベントスペースに登場。ダイアモンド☆ユカイが、『トイ・ストーリー』シリーズを象徴する名曲「君はともだち」を渋谷の真ん中で熱唱し、前田が目の前で堪能した。
【写真】ダイアモンド☆ユカイと前田敦子が渋谷に登場したイベントの様子
いよいよ7月3日に公開を迎える『トイ・ストーリー５』。公開まで約1週間となった今回、渋谷 109の目の前のオープンスペースには、本作のキャラクターたちのパネルで装飾されたステージが出現。
道行く人々が期待の目で見守る中、シリーズを象徴するおなじみの楽曲「君はともだち」が流れ、本楽曲を歌う歌手のダイアモンド☆ユカイと、シリーズ大ファンだという前田が登場した。
「Hello サムシング！『君はともだち』を歌っています、ダイアモンド☆ユカイです！ヨロシク！」といつもの“ユカイ節”であいさつし、「『トイ・ストーリー』大好きなファンの一人、前田敦子です！」とあいさつすると道行く人たちからも歓声が上がった。
その後のトークでは、30年にわたり人々に愛され続ける楽曲「君はともだち」についてダイアモンド☆ユカイは「つらい時も楽しい時も歌ってきた、いつも一緒にいた相棒です」とこれまでを振り返るように感慨深く語り、シリーズをこよなく愛す前田は『トイ・ストーリー』との出会いを「物心ついた頃から当たり前に見て育ち、子育てを始めてからは子供と一緒に見て、また新たに出会った気分で、世代を超えて楽しませていただいている」と自身の幼少期と子どもの成長のエピソードを交えながら明かした。
また『トイ・ストーリー』シリーズの魅力について聞かれると、ダイアモンド☆ユカイは「キャラクターが個性的だね」と挙げ、子どもたちそれぞれに好きなキャラクターがいることを明かした。
一方の前田は、自身の子どもについて「ママかウッディか、どちらが先かわからないくらい早い段階で覚えていた」と早くからシリーズになじみながら成長していると語り、「たかみな（高橋みなみ）からウッディとバズのおもちゃをプレゼントしてもらって大好きになり、それをずっと握りしめているから近所で“アンディ”と呼ばれている」とほほ笑ましいエピソードを披露した。
そして前田はシリーズの魅力を「物語ですね」と力説し、「大人になってから見直したときに、こんなに泣けるのだと。『４』で涙が止まらなくなったので、最新作では涙で前が見えなくなると思います（笑）」と語り、子どもから大人まで愛されるシリーズであることを再認識していた。
また、シリーズでのお気に入りのキャラクターについては、ダイアモンド☆ユカイは「フォーキー」を挙げ、夢に向かって頑張る長女が長男や次男たちにフォーキーを作ってあげた家族の思い出エピソードを目を細めながら語った。前田は、みんな好きだけどと前置きしつつ、「ジェシーが一番！」と迷いなく回答。「ジェシーは周囲を励ましてくれる明るい存在」と熱弁。
お気に入りのシーンを聞かれると、二人ともそろって『トイ・ストーリー３』の感動のラストを挙げ、ダイアモンド☆ユカイは、「成長するということは、同時に失うということなんだと教えてくれた」と言い、前田は「前の持ち主から次の世代に受け継いでいく大事なシーン」であることに言及し、該当シーンを思い出して目を涙で潤ませていた。
いよいよ日本公開が迫った最新作『トイ・ストーリー５』については、作品をすでに鑑賞しているダイアモンド☆ユカイは「リリーパッドがお気に入り。ツンデレなところがいいんだよね！」と新たなキャラクターの魅力を力説。
一方まだ作品を見ていない前田はダイアモンド☆ユカイに対して「いいなー!! うらやましい！！」と羨望の眼差しを向け、「ジェシーの活躍はもちろん、ジェシーとバズの仲も気になるし、フォーキーとカレン・ビバリーも出てくるのが楽しみ！」と最新作が待ちきれない様子だった。
トークの最後に、最新作のテーマでもあり、名曲「君はともだち」のメッセージにかけて、「時がたってもかわらない大切なもの」について聞かれると、ダイアモンド☆ユカイは自信がなかった子どもの頃に歌に出会い、ずっと支えられてきたエピソードを交え、「歌が自分にとって変わらない相棒」と回答。
前田は「トイ・ストーリーのおもちゃたち」を挙げ、「ウッディ7人、バズ5人がいるのですけど、今後子どもが成長してもきっと私が手放せない」と語りそれぞれ会場を温かい空気で包んだ。
そしてお待ちかねのダイアモンド☆ユカイによる「君はともだち」の歌唱がスタート！ 誰もが知るそのメロディーと歌声が渋谷の街に響き渡った。すぐそばでその歌唱を聞いていた前田は、興奮冷めやらぬ様子で「いろいろなことを思い出しました〜！」と『トイ・ストーリー』ファンを代表して喜びを爆発させ、ダイアモンド☆ユカイは、渋谷の真ん中で生歌唱をした感想を聞かれると、「気持ちイイね！」と晴れやかな顔を浮かべ、あらためて楽曲について「ずっと一緒にいる相棒であり、共に成長させてくれた最高の友達」と“時が流れても変わらない”曲との絆を語った。
最後に前田は「私自身すごく楽しみ！ 映画館で皆でそろって観られることを楽しみにしています！」、ダイアモンド☆ユカイは「『トイ・ストーリー５』よろしく！ ボンボヤージュ！」という一言で締めくくり、“トイ愛”と最新作への期待を膨らませて大盛況のうちにイベントは幕を閉じた。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
【写真】ダイアモンド☆ユカイと前田敦子が渋谷に登場したイベントの様子
いよいよ7月3日に公開を迎える『トイ・ストーリー５』。公開まで約1週間となった今回、渋谷 109の目の前のオープンスペースには、本作のキャラクターたちのパネルで装飾されたステージが出現。
「Hello サムシング！『君はともだち』を歌っています、ダイアモンド☆ユカイです！ヨロシク！」といつもの“ユカイ節”であいさつし、「『トイ・ストーリー』大好きなファンの一人、前田敦子です！」とあいさつすると道行く人たちからも歓声が上がった。
その後のトークでは、30年にわたり人々に愛され続ける楽曲「君はともだち」についてダイアモンド☆ユカイは「つらい時も楽しい時も歌ってきた、いつも一緒にいた相棒です」とこれまでを振り返るように感慨深く語り、シリーズをこよなく愛す前田は『トイ・ストーリー』との出会いを「物心ついた頃から当たり前に見て育ち、子育てを始めてからは子供と一緒に見て、また新たに出会った気分で、世代を超えて楽しませていただいている」と自身の幼少期と子どもの成長のエピソードを交えながら明かした。
また『トイ・ストーリー』シリーズの魅力について聞かれると、ダイアモンド☆ユカイは「キャラクターが個性的だね」と挙げ、子どもたちそれぞれに好きなキャラクターがいることを明かした。
一方の前田は、自身の子どもについて「ママかウッディか、どちらが先かわからないくらい早い段階で覚えていた」と早くからシリーズになじみながら成長していると語り、「たかみな（高橋みなみ）からウッディとバズのおもちゃをプレゼントしてもらって大好きになり、それをずっと握りしめているから近所で“アンディ”と呼ばれている」とほほ笑ましいエピソードを披露した。
そして前田はシリーズの魅力を「物語ですね」と力説し、「大人になってから見直したときに、こんなに泣けるのだと。『４』で涙が止まらなくなったので、最新作では涙で前が見えなくなると思います（笑）」と語り、子どもから大人まで愛されるシリーズであることを再認識していた。
また、シリーズでのお気に入りのキャラクターについては、ダイアモンド☆ユカイは「フォーキー」を挙げ、夢に向かって頑張る長女が長男や次男たちにフォーキーを作ってあげた家族の思い出エピソードを目を細めながら語った。前田は、みんな好きだけどと前置きしつつ、「ジェシーが一番！」と迷いなく回答。「ジェシーは周囲を励ましてくれる明るい存在」と熱弁。
お気に入りのシーンを聞かれると、二人ともそろって『トイ・ストーリー３』の感動のラストを挙げ、ダイアモンド☆ユカイは、「成長するということは、同時に失うということなんだと教えてくれた」と言い、前田は「前の持ち主から次の世代に受け継いでいく大事なシーン」であることに言及し、該当シーンを思い出して目を涙で潤ませていた。
いよいよ日本公開が迫った最新作『トイ・ストーリー５』については、作品をすでに鑑賞しているダイアモンド☆ユカイは「リリーパッドがお気に入り。ツンデレなところがいいんだよね！」と新たなキャラクターの魅力を力説。
一方まだ作品を見ていない前田はダイアモンド☆ユカイに対して「いいなー!! うらやましい！！」と羨望の眼差しを向け、「ジェシーの活躍はもちろん、ジェシーとバズの仲も気になるし、フォーキーとカレン・ビバリーも出てくるのが楽しみ！」と最新作が待ちきれない様子だった。
トークの最後に、最新作のテーマでもあり、名曲「君はともだち」のメッセージにかけて、「時がたってもかわらない大切なもの」について聞かれると、ダイアモンド☆ユカイは自信がなかった子どもの頃に歌に出会い、ずっと支えられてきたエピソードを交え、「歌が自分にとって変わらない相棒」と回答。
前田は「トイ・ストーリーのおもちゃたち」を挙げ、「ウッディ7人、バズ5人がいるのですけど、今後子どもが成長してもきっと私が手放せない」と語りそれぞれ会場を温かい空気で包んだ。
そしてお待ちかねのダイアモンド☆ユカイによる「君はともだち」の歌唱がスタート！ 誰もが知るそのメロディーと歌声が渋谷の街に響き渡った。すぐそばでその歌唱を聞いていた前田は、興奮冷めやらぬ様子で「いろいろなことを思い出しました〜！」と『トイ・ストーリー』ファンを代表して喜びを爆発させ、ダイアモンド☆ユカイは、渋谷の真ん中で生歌唱をした感想を聞かれると、「気持ちイイね！」と晴れやかな顔を浮かべ、あらためて楽曲について「ずっと一緒にいる相棒であり、共に成長させてくれた最高の友達」と“時が流れても変わらない”曲との絆を語った。
最後に前田は「私自身すごく楽しみ！ 映画館で皆でそろって観られることを楽しみにしています！」、ダイアモンド☆ユカイは「『トイ・ストーリー５』よろしく！ ボンボヤージュ！」という一言で締めくくり、“トイ愛”と最新作への期待を膨らませて大盛況のうちにイベントは幕を閉じた。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。