ウズベキスタン戦で2得点の活躍

FIFA北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場しているポルトガル代表は、現地時間6月23日に行われたグループK第2節でウズベキスタン代表と対戦して、5-0で勝利した。

この試合でFWクリスティアーノ・ロナウドは前人未踏のW杯6大会連続となるゴールを含む2得点の活躍を見せた一方、試合後には記者への質問に怒りを見せるシーンもあった。

ポルトガルはW杯初戦コンゴ民主共和国と1-1で引き分けると、エースのロナウドには多くの批判が集まり、限界説も囁かれた。長年、ライバルであったアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、フランス代表FWキリアン・ムバッペ、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドらがゴールを量産していたことも、批判に拍車をかけていた。

そうしたなかで迎えたウズベキスタン戦、前半6分にロナウドは右サイドからのクロスをボレーで合わせて先制点を記録。さらに同39分にも最終ラインの裏を抜け出してGKとの1対1を制し、この試合2点目のゴールを決めて健在を証明した。

試合後、ロナウドはフラッシュインタビューに応じ、その様子をスペイン紙「AS」公式Xが動画で公開。一人目の記者が「昨日、リオネル・メッシが2ゴールを決めました」と話し始めた瞬間、ロナウドは別の記者に質問を促す。しかし、その記者も「ムバッペ、ハーランド、そしてあなたも証明し続けています」と他チームのエースの話題を続けると、ロナウドは「他に質問はないのか？ 他の質問はないんだな」とうんざりした表情を見せていた。

2得点を決めて批判を跳ね返した直後のインタビューということもあり、「なんて馬鹿げた質問の仕方だ」「これはクリスティアーノのための瞬間だ」「メッシにクリスティアーノやハーランドのことを聞かないくせに」「酷い質問」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）