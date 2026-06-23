サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は22日（日本時間23日）、グループI第2節のノルウェー―セネガルが米ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われた。怪物ストライカー、ハーランドの2試合連続2得点もあり、ノルウェーが3-2で勝利。勝利後にノルウェーサポーターが披露したパフォーマンスには、日本ファンも称賛の声をあげている。

ハーランドが爆発した。1-0で迎えた後半3分にウーデゴールの絶妙なスルーパスを受けると、左足を振りぬいて、この日1点目。1点を返された後の同13分には左からのクロスにワンタッチで合わせた。セネガルも後半ATに得点するなど追い縋ったが、ノルウェーが振り切りった。

圧巻のシーンは試合後も続いた。主将のウーデゴールの太鼓に合わせて、スタンドを赤く染めたサポーターが船のオールを漕ぐポーズをしながら、野太い声を響かせる“バイキング・ロー”と呼ばれるパフォーマンスを披露。中継したDAZNの日本版公式Xが「漕ぎ出したバイキング船は止まらない」として動画を投稿すると、X上の日本ファンも反応している。

「これもう本当かっこいい！！地面が揺れているであろう感じが伝わってくる」

「国が一体になる感じのアクションがあるのって、いいなぁ」

「オールブラックスのハカ並にカッコいい」

「勝利のバイキング・ロー出た これカッコいいですよね」

「いいな〜〜〜〜監督も普通に入っているのも良い！」

「マジですげーなー盛り上がり体験してみたい」

「全体の一体感と歓声がたまらん」

「日本もこんなやつしたい！」

「巨人たちが一つの塊になってるの迫力すごい」

7大会ぶり4度目出場のノルウェーは、28年ぶりの決勝トーナメント進出を決めている。



（THE ANSWER編集部）