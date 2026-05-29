【トランプ2.0 現地リポート】米国・イラン合意でもナフサ由来製品の品薄は続く…医療物資不足加速で診療現場に迫る深刻危機司法省が19日、17億7600万ドル（約2800億円）の「司法の武器化からの救済基金」を創設すると発表した。だが今、この金が将来の政治暴力、さらには「次の議会襲撃」への準備金になりかねないという危機感が広がっている。司法省の説明はこうだ。トランプ氏の税務情報が、IRS（内国歳入庁）の委託業者に