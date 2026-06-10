【ニューデリー共同】インド北東部アッサム州のサルマ首相は9日、高市早苗首相が7月1日から同州の中心都市グワハティを訪れ、モディ首相と会談する可能性があるとX（旧ツイッター）に投稿した。両国政府は日程や場所の調整を進めている。グワハティは、安倍晋三元首相が在任中の2019年12月に訪問してモディ氏と会談する予定だった都市。当時、移民に関する法改正に抗議する住民らと治安部隊が衝突し、死者が出ていたため治安の