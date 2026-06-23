ドル円のピボットは１６１．５０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:38現在） ドル円 現値161.47高値161.74安値161.28 162.17ハイブレイク 161.96抵抗2 161.71抵抗1 161.50ピボット 161.25支持1 161.04支持2 160.79ローブレイク ユーロ円 現値183.90高値184.84安値183.85 185.53ハイブレイク 185.19抵抗2 184.54抵抗1 184.20ピボット 183.55支持1