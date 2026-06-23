夏といえば！なTシャツは定番アイテムなのに、着こなしはつい無難になりがち。そこで今回は、村瀬紗英とFRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、「ビジューTシャツ」のあか抜けコーデテクをご紹介します。Rayスタイリストが選ぶ、旬なデザインのアイテムにも注目です♡まずは“流行りもの”を手に入れる！コスパのいいアイテムだからこそ、まずはバリエを増やすべき。Rayきってのぷりかわコーデの達人・仲田千咲さんが推す4大トレ