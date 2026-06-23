ファミリーマートは、フラッペの新シリーズ「味わうごほうびフルーツシリーズ」フラッペを、2026年6月23日から順次発売していきます。6月22日には都内で発表会・試食会が行われました。参加した記者がその模様をレポートします。シャインマスカットやマンゴーも14年6月から販売を開始し、26年5月時点の累計販売数は約3億3000万杯を突破しているファミマのフラッペ。メイン購入層は30代〜50代の女性です。これまでに約90種のフラッ