生成AIを使って家具や内装を加えた不動産物件の掲載画像が増え、実際に内見すると写真とはまったく異なる部屋だったという事例が報告されています。見栄えを整えるための「バーチャルステージング」が、物件の欠点を隠したり、存在しない設備を加えたりする手段に変わりつつあり、賃貸物件を探す人の負担を増やしています。Generative AI is cursing renters with the promise of impossible homes | The Vergehttps://www.theverg