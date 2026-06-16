6月13日から開幕する舞台『鬼滅の刃』其ノ陸 柱稽古・無限城 突入。本作に童磨役として登場する、俳優の浦井健治さんにインタビュー。翼をもらったような感覚で、楽しんで演じています数々のグランドミュージカルに出演し、艶のある声と情感あふれる歌で、観客の心を掴んできた浦井健治さん。その次回作は、舞台『鬼滅の刃』其ノ陸 柱稽古・無限城 突入。前作に映像出演していたが、今回、童磨としてついに舞台に登場する。じつは